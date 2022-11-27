الرئيس الإيراني: أفشلنا مخططات العدو على مدى 40 عاما

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الشعب الإيراني أفشل ما سماها مؤامرات الأعداء ضد بلاده، في حين أكّد قائد الحرس الثوري أن إيران تواجه حربا عالمية كبرى.

وأضاف رئيسي -في تصريح له من ميناء "جاسك" جنوبي البلاد- أن التهديدات العسكرية لن تؤثر على إيران وعزمها على التقدم، على حد قوله.

وقال إن بلاده "شهدت مخططات عدة من جانب العدو على مرّ 40 عاما من الحرب والإرهاب والعقوبات، وكلها كانت تهديدات فاشلة".

ومن جهته، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن بلاده تواجه ما وصفها بحرب عالمية كبرى، من جميع القوى الخارجية المعادية وعملائها في الداخل.

وأكد أن من وصفه بالعدو "يتصور أن النظام في إيران سيسقط، وهذه ليست سوى أوهام باطلة لا أساس لها، الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية".

وأضاف أن "العدو" يتدخل "في شؤوننا الداخلية، ونحن عازمون على مواجهة هذه التدخلات"، وأن "الحرب تستهدف أمن ووحدة والبلاد"، وفق تعبيره.