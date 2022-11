استضاف شخصية تنكر الهولوكوست.. ترامب يثير جدلا والبيت الأبيض يعلّق

دان البيت الأبيض لقاء الرئيس السابق دونالد ترامب -بمقر إقامته (مارالاغوا) في فلوريدا- مع نيك فوينتيس، أحد دعاة تفوق العرق الأبيض المشهور بمعاداة السامية، الذي حضر مع مغني الراب كانييه ويست الذي له أيضا تصريحات اعتُبرت معادية للسامية، وأثارت مؤخرا موجة ردود فعل شاجبة.

وأكد الرئيس الـ45 للولايات المتحدة -أول أمس الجمعة- أنه تناول العشاء مع مغني الراب في مقر إقامته في فلوريدا، مشيرا إلى أن الأخير أحضر بعضا من أصدقائه بينهم نيك فوينتيس، المعروف بآرائه العنصرية والتي تعتبر "معادية للسامية".

وجاء في تعليق نشره ترامب -في حسابه على منصة "تروث سوشال" (Truth Social)- مساء الجمعة "لم تكن تجمعني أي معرفة بنيك فوينتيس".

وندد المتحدث باسم البيت الأبيض، آندرو بيتس، باللقاء الذي جمع ترامب وفوينتيس، قائلا في تصريح لشبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية الأميركية "لا مكان للتعصب والكراهية ومعاداة السامية في أميركا، بما فيها مارالاغو (مقر إقامة ترامب). إنكار الهولوكوست أمر بغيض وخطير ويجب أن يُدان بشدة"، على حد قول المتحدث.

وتعليقا على سؤال حول العشاء الذي نظمه ترامب، اكتفى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يمضي عطلة نهاية الأسبوع في جزيرة نانتاكت في ماساشوستس بالقول "لا تريدون سماع رأيي".

وفوينتيس ممن ينكرون الهولوكوست، وقد حُذفت قناته على "يوتيوب" (YouTube) في مطلع العام 2020، لانتهاكها سياسة المنصة بشأن خطاب الكراهية.

To my friend Donald Trump, you are better than this. Even a social visit from an antisemite like Kanye West and human scum like Nick Fuentes is unacceptable. I urge you to throw those bums out, disavow them and relegate them to the dustbin of history where they belong. 1/

— David M Friedman (@DavidM_Friedman) November 25, 2022