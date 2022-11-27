اعترف بخسائر في صفوفه.. الجيش التركي يقصف مواقع بشمال سوريا ويقتل عددا من قوات النظام

أفادت تقارير بأن العملية العسكرية التركية الجديدة شمالي سوريا أسفرت عن مقتل عدد من قوات النظام السوري، في حين اعترف الجيش التركي بوقوع خسائر في صفوفه.

وقد واصل الجيش التركي قصف مواقع ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، إذ شن اليوم الأحد قصفا جويا ومدفعيا على مواقعها في شمال حلب.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن الطائرات الحربية العسكرية والمدفعية التابعة للجيش التركي استهدفت مطار منغ العسكري شمالي حلب.

وأوضحت المصادر أن الطائرات الحربية التركية ألقت قنابل ضوئية على مواقع بريف عين العرب الحدودية مع تركيا، ثم استهدفتها بالقصف.

مدفعية ثقيلة

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام (مقربة من قوات سوريا الديمقراطية) أن الجيش التركي استهدف بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، و3 قرى تابعة لعين العرب كوباني على الحدود السورية التركية شمالي سوريا.

وأضافت أن 15 جنديا من القوات التابعة للنظام السوري قُتلوا نتيجة القصف التركي.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة باستهداف مقاتلات تركية لمواقع عسكرية لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية تتمركز في ريف حلب الشمالي.

ومن جانبها، قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها تتطلع للتنسيق مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، للرد على هجمات أنقرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن أنقرة ما زالت مصرة على تأمين خط الحدود الجنوبي بشكل كامل.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 من جنودها وإصابة 3 آخرين بجروح -أمس السبت- في منطقة عمليات المِخلب-السيف شمالي العراق.

في هذه الأثناء، ترأس وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماعا في مركز العمليات العسكرية بمقر قيادة القوات البرية في أنقرة بمشاركة رئيس هيئة الأركان وقادة القوات التركية.





مسؤولية الجيش السوري

وقال قائد ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن حماية شمال سوريا من الهجمات التركية وظيفة الجيش السوري. وأكد عبدي أن قواته تتطلع للتنسيق مع قوات النظام السوري للتصدي للهجمات التركية.

وأضاف -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مقربة منه- أن كلًا من أميركا وروسيا تعارضان الهجوم التركي، لكن المواقف الدولية يجب أن تكون أقوى مع تصميم تركيا على الهجوم.

وقال عبدي إن الإدارة الأميركية أبلغته بشكل رسمي رفضها العملية التركية وبتواصلها مع أنقرة من أجل إيقافها، على حد قوله.

ونقلت وسائل إعلام -موالية لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية- عن مظلوم عبدي قوله إن تركيا تجهز لعملية عسكرية برية تستهدف عين العرب ومنبج بريف حلب.