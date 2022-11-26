العملية العسكرية التركية بشمالي سوريا.. قصف تركيا يتواصل برا وجوا وأردوغان: مصممون على "تأمين" كامل حدودنا

يواصل الجيش التركي قصفه الجوي والمدفعي على نقاط تمركز ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوي، في إطار العملية العسكرية التي تشنها تركيا بشمالي سوريا والتي أكملت أسبوعها الأول. في حين أعلن الفصيل السوري المسلح أنه يتطلع إلى التنسيق مع الجيش السوري للتصدي إلى الهجمات التركية.

في المقابل، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده مصممة على تأمين خط الحدود مع سوريا بشكل كامل، وجعل كل شبر من تركيا آمنا.

كما أكد أردوغان في وقت سابق أن هدفه من العمليات العسكرية في الشمال السوري هو إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لبلده.

وتشن تركيا منذ الأحد الماضي سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على شمالي شرقي سوريا وعلى مواقع لمقاتلين أكراد تحت اسم "عملية المخلب- السيف".

وستشمل المنطقة الأمنية التي يريدها أردوغان -بحكم الأمر الواقع- مدينة عين العرب (كوباني كما يسميها الأكراد) التي انتزعتها قوات سوريا الديمقراطية من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015 بدعم من الولايات المتحدة، وتهيمن على هذه القوات وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال أردوغان -في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة- إنه "مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء.. إن شاء الله، سننجز هذه (المنطقة) على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن".

وحدد الرئيس التركي -الذي ينوي شن هجوم بري "عندما يحين الوقت"- البلدات السورية (تل رفعت ومنبج وعين العرب) لاستكمال منطقته الأمنية التي يبلغ عمقها 30 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية.

كما أكد أن مسؤولية حكومته في إدارة البلاد تقتضي محاسبة من وصفهم بقتلة النساء والأطفال، وقال إن "الذين يدعمون التنظيمات الإرهابية التي تريق الدماء في بلادنا وتقتل النساء والأطفال، هم شركاء في إراقة الدماء والوحشية التي تحصل والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية".





تنسيق مع دمشق

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام مقربة مما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية إن الجيش التركي استهدف بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي و3 قرى تابعة لعين العرب (كوباني) على الحدود السورية التركية شمالي سوريا.

وأضافت أن 15 جنديا من القوات التابعة للنظام السوري قتلوا نتيجة "التصعيد التركي الأخير" الذي استهدف نقاطا تتمركز فيها هذه القوات بريف حلب الشمالي.

وقال قائد ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن حماية شمالي سوريا من الهجمات التركية هي وظيفة الجيش السوري، مشيرا إلى أن قواته تتطلع للتنسيق مع الجيش السوري للتصدي للهجمات التركية.

وأضاف عبدي -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مقربة منه- أن كلا من أميركا وروسيا تعارضان الهجوم التركي، لكن المواقف الدولية يجب أن تكون أقوى مع تصميم تركيا على الهجوم.

وأردف بأن الإدارة الأميركية أبلغته بشكل رسمي برفضها العملية التركية، وبتواصلها مع أنقرة من أجل إيقافها، على حد قوله.

كما أكد أن قواته جاهزة لأي هجوم تركي، وستكون المعركة مختلفة عن سابقاتها، وأن العمليات ضد القوات التركية ضمن الأراضي السورية، لكن إذا ما بدأت تركيا الحرب ستشتعل الحدود السورية التركية بأكملها، وفق تعبيره.

على صعيد آخر، قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قذيفتين مجهولتي المصدر استهدفتا قوات التحالف بالقاعدة الأميركية في الشدادي بسوريا، لكنهما لم تسفرا عن وقوع إصابات أو أضرار بالقاعدة.

وأضافت القيادة أن ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية تفقدت موقع إطلاق القذيفتين، وعثرت على قذيفة ثالثة لم تُطلق.

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية أن هذه الهجمات تعرّض قوات التحالف والمدنيين للخطر، وتقوض الأمن والاستقرار بسوريا والمنطقة.





قتلى أتراك

وفي العراق، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عنصرين من قواتها قُتلا أمس الجمعة في منطقة العمليات العسكرية في شمال البلاد. ويرتفع بذلك عدد قتلى الجيش التركي خلال العمليات التي تشنها ضد معاقل حزب العمال الكردستاني شمالي العراق إلى 3.

كما أشارت الوزارة إلى أن قواتها حيّدت 7 عناصر تابعة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.