"طباخ بوتين" يكشف "سرا" عن قائد بمرتزقة فاغنر

أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين الجمعة أن جنرالا سابقا في مشاة البحرية الأميركية يعمل لحساب المجموعة.

وردا على طلب من صحيفة هلسنغين سانومات الفنلندية للتعليق قال بريغوجين "ليس هناك عدد كبير من المواطنين الفنلنديين في مجموعة فاغنر، 20 شخصا تقريبا. لكن لأسباب واضحة، لا يمكنني تقديم معلومات دقيقة عنهم".

ونقل المكتب الإعلامي لشركته "كونكورد" عنه قوله "لدي رأي جيد جدا حول الفنلنديين في ميدان المعارك. هم يقاتلون ضمن كتيبة بريطانية (في إطار مجموعة فاغنر) بقيادة مواطن أميركي، جنرال سابق في سلاح المارينز".

ويخضع بريغوجين، المعروف بلقب "طباخ بوتين" على خلفية عقوده مع الكرملين في مجال الضيافة، لعقوبات أوروبية وأميركية.

وفي سبتمبر/أيلول، كشف للمرة الأولى أنه أسس مجموعة فاغنر في 2014 للقتال في أوكرانيا، وأقر بوجود لها في أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

ومنذ سنوات تُتهم مجموعة فاغنر بالإسهام في تحقيق طموحات الكرملين الخارجية، ومنها في أوكرانيا حيث يقاتل عناصر منها في الخطوط الأمامية في الحرب التي تشنها موسكو منذ فبراير/شباط.

كما تُتهم المجموعة التي تعتمد على تجنيد مرتزقة بالمساهمة في القتال بعدد من مناطق النزاع مثل سوريا وليبيا وأفريقيا.

والشهر الماضي افتتحت المجموعة مقرا لها في مدينة سان بطرسبورغ، ثاني أكبر المدن الروسية، وذلك في أول ظهور علني رسمي لها.