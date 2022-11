قالت السلطات المحلية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا إن الجيش الروسي والقوات المتحالفة معه تواصل استعادة مناطق من دونيتسك كانت تحت سيطرة الجيش الأوكراني، وإن مدنيا قُتل وأصيب 4 آخرون في قصف مدفعي أوكراني.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تصد محاولات القوات الأوكرانية استعادة مواقع كانت قد خسرتها جنوب دونيتسك.

في المقابل، ذكرت قيادة الأركان الأوكرانية أن قواتها صدت 8 محاولات روسية للتقدم في دونيتسك. وقال حاكم دونيتسك الأوكراني إن 4 مدنيين أصيبوا في قصف روسي استهدف عدة مدن وبلدات في المقاطعة خلال الساعات الماضية.

وفي مدينة كرامتورسك أدى قصف روسي إلى إحداث أضرار في المنازل القريبة.

كما قال الجيش الأوكراني إن شخصين قتلا وأصيب 10 آخرون في قصف روسي على مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد. وذكرت السلطات في مقاطعة خيرسون أنها بدأت إجلاءَ المرضى من مستشفيات المقاطعة إلى مقاطعات أكثر أمنا.

ومع تصاعد القصف الروسي على منطقة خيرسون، قال الجيش الأوكراني إن عددا من القرى في المقاطعة تتعرض لقصف روسي متواصل. وقالت السلطات الأوكرانية إن البنية التحتية تضررت ونصحت سكان المنطقة بمغادرتها. أما السلطات المحلية الموالية لروسيا، فأعلنت مقتل 6 مدنيين في قصف شنته القوات الأوكرانية.

وفي مقاطعة زاباروجيا، قالت سلطات ميليتوبول الأوكرانية إن القوات الأوكرانية دمرت 3 مستودعات ذخيرة وعتادا للقوات الروسية، وأصابت 130 جنديا روسيا في قصف شنته على المدينة.

من جانبه قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تقصف البنى التحتية فيما سماه الجزء المحرر من زاباروجيا ودمرت 19 منزلا.

وفي إطار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين، قالت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إنه تم تحرير 9 أسرى روس في صفقة تبادل للسجناء مع أوكرانيا، في حين ذكر رئيس مكتب زيلينسكي أن أوكرانيا استعادت 12 شخصا بينهم 3 مدنيين ضمن عملية تبادل أسرى مع القوات الروسية

يأتي ذلك وسط معلومات استخباراتية عسكرية بريطانية أن روسيا بدأت تلجأ إلى إزالة الرؤوس النووية من صواريخ كروز نووية قديمة ثم تطلقها على أوكرانيا، وقالت إنه يجري -على الأرجح- وضع ثقل مكان الرؤوس الحربية.

وقالت -في تقييمها اليومي لحرب أوكرانيا- إن نظاما مثل هذا سيحدث دمارا من خلال الطاقة الحركية للصاروخ والوقود غير المستهلك، لكنه من غير المرجح أن يحقق نتائج موثوقة ضد الأهداف.

واعتبرت الوزارة أن "هذه التصرفات المرتجلة توضح مستوى نفاد مخزون روسيا من الصواريخ طويلة المدى".

وكان مركز الاتصالات الإستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية قال إن صاروخا روسيا يحمل رأسا نوويا وهميا أُسقط الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في سماء كييف.

❗️ Russia is removing nuclear warheads from aging nuclear cruise missiles and bombarding Ukraine with missiles without a warhead, British intelligence reports. Open source images show debris from a downed AS-15 KENT (X-55) air-launched cruise missile, pic.twitter.com/rY3pRfC8Zt

— 🇺🇦War in Ukraine🇺🇦 (@Rinegati) November 26, 2022