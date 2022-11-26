رئيسة تايوان تستقيل من رئاسة الحزب الحاكم بعد خسارة كبيرة في الانتخابات والصين تشيد بالنتائج

أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ ون استقالتها من زعامة الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم بعد تكبده خسارة في انتخابات رؤساء الأقاليم والبلديات التي جرت اليوم السبت، ومن جانبها الصين تشيد بهذه النتائج وتقول إنها أظهرت أن الشعب يريد السلام.

وجاء قرار تساي بالاستقالة بعد خسارة حزبها 4 بلديات رئيسية من 6 شملتها الانتخابات منها العاصمة تايبيه، لكن "التقدمي الديمقراطي" ضمن 5 مدن ومقاطعات في المجموع.

في المقابل، تصدر "كومينتانغ" حزب المعارضة الرئيسي في تايوان نتائج السباقات الانتخابية ليفوز باختيار 13 من 21 رئيس بلدية ومقاطعة في أنحاء هذه الجزيرة، بما في ذلك العاصمة.

وقالت رئيسة تايوان للصحفيين إن نتائج الانتخابات لم تأت كما توقعت، وإنها تتحمل كل المسؤولية وتستقيل من رئاسة الحزب.

وأضافت تساي، التي ستستمر في منصب الرئيس حتى عام 2024 "فشل الحزب الديمقراطي التقدمي من قبل.. لا وقت لدينا لنشعر

بالأسف. خسرنا (الانتخابات) لكننا سنقف على أقدامنا مرة أخرى".

وكانت رئيسة تايوان قد اعتبرت الاقتراع رسالة مفادها الإصرار على الدفاع عن الديمقراطية في مواجهة العداء المتصاعد من الصين -وفق تعبيرها- لكن إستراتيجيتها هذه فشلت في كسب التأييد الشعبي.

والظاهر أن انتخابات رؤساء البلديات والمقاطعات وأعضاء المجالس المحلية تتعلق بقضايا داخلية مثل جائحة كوفيد-19 والجريمة، ولن يكون للفائزين فيها رأي مباشر في سياسة التعامل مع بكين.

لكن تساي صورت الانتخابات على أنها أكثر من مجرد اقتراع محلي، وقالت إن العالم يراقب كيف تدافع تايوان عن ديمقراطيتها، وسط توتر عسكري مع الصين التي تقول إن الجزيرة جزء من أراضيها.

وكان كل من "التقدمي الديمقراطي" و"كومينتانغ" -الذي يفضل إقامة علاقات وثيقة مع الصين رغم نفيه كونه مواليا لبكين- قد ركزا جهود حملتيهما على منطقة شمال الجزيرة الغنية والمكتظة بالسكان، وخصوصا تايبيه.

ويتهم "كومينتانغ" تساي وحزبها بالإفراط في التصادم مع الصين. وقد ركز هذا الحزب الرئيسي حملته على انتقاد تعامل الحكومة مع تفشي "كوفيد-19" وخصوصا بعد ارتفاع عدد الإصابات هذا العام.

في الأثناء، رأت حكومة الصين أن نتائج الانتخابات المحلية في تايوان "كشفت أن التوجه الرئيسي للرأي العام بالجزيرة هو للسلام والاستقرار والحياة الهانئة".

وفي الصين أيضا، قال مكتب شؤون تايوان اليوم في بيان نشرته وكالة الإعلام الرسمية (شينخوا) إن بكين ستواصل العمل مع شعب تايوان في توطيد علاقات السلام ومعارضة استقلال هذه الجزيرة والتدخل الأجنبي بحزم.