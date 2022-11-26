نائب أردوغان: اتصالات تطبيع العلاقات متواصلة بين القاهرة وأنقرة

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن الاتصالات بين أنقرة والقاهرة متواصلة من أجل تطبيع العلاقات في إطار المصالح والاحترام المتبادل.

وأكد أوقطاي -في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي- أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا.

وأضاف أن الموقف التركي المتمثل في إعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وبيّن نائب الرئيس التركي أنه في الوقت الحالي تستمر اتصالاتنا مع مصر لتطبيع العلاقات، وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا.

والاثنين الماضي، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي -على هامش افتتاح كأس العالم قطر 2022- بأنه خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين.

كما نشرت الرئاسة المصرية بيانا أكدت فيه أن الرئيسين اتفقا على أن يكون لقاؤهما في الدوحة بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.