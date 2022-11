كييف تبدأ إخلاء خيرسون.. وبريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من صواريخ وتطلقها على أوكرانيا

قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية -اليوم السبت- إن روسيا غالبا ما تزيل الرؤوس النووية من صواريخ كروز نووية قديمة ثم تطلقها على أوكرانيا، في حين قالت ألمانيا إنها ستبحث مع حلفائها طلب بولندا تزويد كييف بمنظومة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية -في تقييمها اليومي لحرب أوكرانيا- أن صورا مفتوحة المصدر تظهر حطام صاروخ كروز من طراز "إيه إس-15 كنت" (AS-15 Kent) أطلق من الجو على أوكرانيا يبدو أنه كان مصمما في ثمانينيات القرن الماضي ضمن نظام قصف نووي. وأضافت أنه يجري -على الأرجح- وضع ثقل مكان الرؤوس الحربية.

ونظام مثل هذا سيحدث دمارا من خلال الطاقة الحركية للصاروخ والوقود غير المستهلك. وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية للاستخبارات -عبر حسابها على موقع تويتر- أنه من غير المرجح أن يحقق ذلك الصاروخ نتائج موثوقة ضد الأهداف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية "أيا كان هدف روسيا، فإن هذه التصرفات المرتجلة توضح مستوى نفاد مخزوناتها من الصواريخ طويلة المدى".

