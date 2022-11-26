المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك يعلن مرشحه للرئاسيات القادمة في أميركا

قال المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك إنه سيدعم حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، إذا ترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة عام 2024.

وأشار ماسك -في تغريدة على تويتر- إلى أنه يفضل مرشحا عاقلا ووسطيا، حسب وصفه، وإلى أنه كان يعقد آمالا على توفر ذلك في إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، غير أن ظنه خاب إلى حد الآن، وفق تعبيره.

وأضاف أن الأهم هو أن منصة تويتر صححت خطأ جسيما بحظر حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تمّ رغم عدم ارتكاب الرئيس السابق ما يخالف القانون أو شروط الاستخدام، حسب تعبيره.

وأكد ماسك أنّ منع رئيس خلال فترة ولايته هز ثقة نصف الجمهور الأميركي في تويتر.

وكانت إدارة "تويتر" -إلى جانب منصات إلكترونية أخرى- قررت حظر حساب ترامب بشكل دائم، بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن يوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

من جهته، قال ترامب إنه ليس مهتما بالعودة إلى تويتر، وقال إنه سيظل يستخدم منصته الجديدة تروث سوشيال (Truth Social)، وهو التطبيق الذي طورته شركته للإعلام والتكنولوجيا، وأوضح أن المنصة لديها تفاعل من المستخدمين أفضل من تويتر وتؤدي "بشكل جيد للغاية".

واستحوذ ماسك على منصة "الطائر الأزرق" نهاية أكتوبر/تشرين الأول مقابل 44 مليار دولار.