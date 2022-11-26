السلطات الأميركية تنشر رسالة كتبها مطلق النار في متجر "ولمارت"

نشرت سلطات ولاية فرجينيا الأميركية "رسالة انتحار" يشتكي فيها مطلق النار الذي قتل 6 أشخاص في متجر لسلسلة "ولمارت" (Walmart) الشهيرة من تعرضه للمضايقة في العمل ويطلب المغفرة من الله.

بعد إطلاقه النار الثلاثاء الماضي، انتحر أندري بينغ (31 عاما) الذي كان مديرا للمناوبة الليلية في أحد متاجر ولمارت في تشيسابيك بولاية فرجينيا.

ووقع الهجوم قبل يومين من عطلة "عيد الشكر" وفي أعقاب إطلاق نار في عطلة نهاية الأسبوع في ملهى ليلي للمثليين في كولورادو أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وأصدرت السلطات في تشيسابيك التي تبعد 240 كيلومترا جنوب شرق العاصمة واشنطن، أمس الجمعة رسالة عنوانها "رسالة انتحار" قالت إنها عثرت عليها على هاتف بينغ.

ويرد فيها "آسف يا إلهي لقد خذلتك، لم يكن هذا خطأك بل خطئي.. لقد تعرضت لمضايقات من بلهاء ذكاؤهم ضعيف ويفتقرون للحكمة".

كما جاء في الرسالة "كنتُ مذنبا بنفس القدر وخذلت فريقي في الإدارة وكل من أحبني من خلال إقناعهم بأنني طبيعي".

ويعتذر بينغ عن أفعاله قائلا "آسف للجميع ولكني لم أخطط لذلك. أؤكد أن الأمور وقعت كما لو كان الشيطان يقودني".

ويتابع "أتمنى لو كان بإمكاني أن أنقذ الجميع من نفسي. ليغفر لي الله ما أنا مقدم عليه".

وأكدت سلطات مدينة تشيسابيك أن أندري بينغ اشترى في يوم الهجوم بشكل قانوني المسدس من عيار 9 مليمترات المستخدم في إطلاق النار.

ولقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 4 عندما دخل بينغ غرفة استراحة للموظفين نحو الساعة 10 مساء وفتح النار، وفق ما ذكرت الشرطة.

وهذا ثاني حادث إطلاق نار جماعي في ولاية فرجينيا هذا الشهر بعد مقتل 3 من لاعبي كرة القدم في جامعة فرجينيا بالرصاص وإصابة طالبين آخرين على يد زميل لهم بعد رحلة مدرسية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقا لموقع "غان فايلنس آركايف" المتخصص في إحصاء حوادث العنف بإطلاق النار، فقد وقعت أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، وفي كل حادثة يقتل 4 أشخاص أو أكثر دون احتساب مطلق النار.