الرئيس الصيني يعرض على زعيم كوريا الشمالية التعاون من أجل السلام في العالم

عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون -في رسالة- التعاون من أجل "تسريع السلام" في العالم، كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت بلغ فيه التوتر ذروته في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ، بينما عززت سول وواشنطن وطوكيو التعاون العسكري بينها.

وأطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري سقط بالقرب من اليابان. وهدد كيم جونغ أون الولايات المتحدة برد نووي إذا تعرضت بلاده لهجوم.

وقال الرئيس الصيني -في رسالة وجهها إلى نظيره الكوري الشمالي ردا على رسالة من كيم الذي هنأه بإعادة تعيينه على رأس الحزب الشيوعي الصيني والدولة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إن العالم والعصر والتاريخ تتغير بشكل غير مسبوق.

وأضاف الرئيس الصيني إنه "في مواجهة هذا الوضع الجديد، أنا مستعد للإسهام معكم بشكل إيجابي في تسريع إحلال السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة وبقية العالم".

والصين أهم حليف وشريك تجاري لكوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات صارمة من الأمم المتحدة بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.

وبعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي، رفضت الصين وروسيا الانضمام إلى الدول الـ13 الأخرى الأعضاء في المجلس -بينها الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبريطانيا- التي دانت إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية عابرة للقارات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي مايو/أيار الماضي، استخدمت بكين وموسكو حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار قدمته واشنطن لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية.

وخلال مقابلة الأسبوع الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من شي جين بينغ أن يبلغ كوريا الشمالية "بوضوح" بضرورة عدم إجراء تجربة نووية جديدة تعتقد سول وواشنطن أنه يعد لها.

وقال مسؤول أميركي بعد ذلك إن دبلوماسيتنا ستسعى بالتأكيد إلى دفع الصين للانضمام إلى الدول التي تدين ذلك اليوم علنا، واستخدام نفوذها لإقناع كوريا الشمالية.