التقى أردوغان بإسطنبول.. شهباز شريف يدعو تركيا للانضمام للممر الاقتصادي مع الصين

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تركيا إلى الانضمام لمشروع الممر الاقتصادي بين بلاده والصين الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وقال شريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب محادثات بينهما أمس الجمعة في إسطنبول، إن الصين وباكستان صديقان حميمان وتستفيدان من الممر الاقتصادي بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق للرئيس الصيني شي جين بينغ، مضيفا أنه يقترح أن تتعاون الدول الثلاث في إطار هذه المبادرة.

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني المشروع المقترح بأنه سيكون تعاونا مشتركا رائعا يجلب الازدهار والتقدم إلى هذه المنطقة بكاملها، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات تساعد في التخفيف من حدة الفقر والبطالة وتحسّن جودة التعليم.

وقال شريف إنه سيكون سعيدا بالتحدث إلى الجانب الصيني بشأن اقتراحه انضمام تركيا لمشروع الممر الاقتصادي.

ومنذ عام 2014، استثمرت الصين ما يقرب من 28 مليار دولار في مشاريع مختلفة للطاقة والبنية التحتية في باكستان ضمن إطار الممر الاقتصادي مما سمح لثاني أكبر اقتصاد في العالم بالوصول إلى المياه الدافئة لبحر العرب عبر ميناء جوادر في مقاطعة بلوشستان التي تقع جنوب غربي باكستان.

وشارك الرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني في مراسم إنزال سفينة حربية إلى البحر، صنعتها تركيا لمصلحة باكستان بإسطنبول.