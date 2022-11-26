أردوغان "يقنع" مواطنًا تركيًّا بالعدول عن الانتحار

أقنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطنًا بالعدول عن الانتحار من فوق جسر "شهداء 15 تموز" (يوليو) بإسطنبول، حسبما أفادت وكالة الأناضول الجمعة.

وذكرت الوكالة أن الرئيس التركي شاهد أثناء مرور موكبه فوق الجسر أمس الجمعة محاولة أحد المواطنين الانتحار، ونزل وتحدث معه وأقنعه بالعدول عن ذلك.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi. pic.twitter.com/5MYvKA6nKa — Vaziyet (@vaziyetcomtr) November 25, 2022

ووقعت الحادثة أثناء توجه الرئيس أردوغان، للمشاركة في مراسم إنزال سفينة حربية صنعتها تركيا لمصلحة باكستان في قيادة حوض بناء السفن بقضاء بندك في إسطنبول، وفق المصدر نفسه.

وتداول نشطاء على نطاق واسع صورا لأردوغان والمواطن التركي الذي لم تقدم الوكالة معلومات عن هويته أو الأسباب التي دفعته لمحاولة الانتحار.

وجسر "شهداء 15 تموز" (يوليو)، الذي كان يعرف من قبل باسم "البوسفور"، يعد أول وأطول جسر يربط بين ضفتي مدينة إسطنبول بشطريها الآسيوي والأوروبي.