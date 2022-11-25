4 قتلى في إطلاق نار بحي تجاري في جنوب روسيا

قالت سلطات محلية روسية إن رجلا يبلغ من العمر 66 عاما قتل بالرصاص الخميس 3 أشخاص في منطقة تسوق بمدينة كريمسك بجنوب البلاد قبل أن يقتل نفسه.

وقال الفرع المحلي للجنة التحقيق التي تتولى الجرائم الكبرى في روسيا، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اثنين على الأقل من الضحايا من معارف المهاجم.

وأضاف البيان أن الدلائل الأولية تشير إلى أن المسلح أطلق النار على معارفه "بدافع العداء الشخصي".

ولم يتم التحقق بعد من هوية الضحية الثالثة، وهو رجل. ونُقل مصاب يبلغ من العمر 61 عاما إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يطلق النار وهو يسير في الشارع. وفي نهاية المقطع المصور، أطلق الرجل النار من مسافة قريبة على شخص ملقى على الأرض. ولم تتمكن رويترز من التحقق من اللقطات.

وكريمسك مدينة صغيرة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من جانب واحد من أوكرانيا عام 2014.