شاهد.. قراصنة إيرانيون يخترقون كاميرات أمنية وينشرون مقطع فيديو لتفجير القدس

نشر قراصنة إيرانيون مقطع فيديو قالوا إنه يصور هجوما بعبوة ناسفة وقع الأربعاء في القدس المحتلة، وأدى مع هجوم آخر متزامن إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 19 آخرين بجروح، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

ونشرت مجموعة القراصنة الإيرانية المعروفة "بموظفي موسى" المقاطع المفترضة للهجوم باستخدام عبوة ناسفة. وكتبت المجموعة على حسابها في تليغرام "ستدفعون ثمن أي دماء تسفك، لن تنعموا بأي سلام أو رفاهية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت: "نحن سنحدد نهايتكم (..) قمنا بتهيئة القرص الصلب للكاميرات من أجلكم"، دون تفاصيل.

وقُتل إسرائيلي وأصيب 19 آخرون بجروح أمس الخميس جراء تفجيرين داخل محطتين متقاربتين للحافلات في القدس الغربية، ووُصفت حالة 4 من الجرحى بالحرجة.

ووقع التفجير الأول داخل محطة للحافلات في القدس الغربية أعقبه تفجير ثان قرب محطة أخرى عند مدخل الحي الاستيطاني راموت شمال غرب القدس.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت الليلة الماضية إلى أن جهاز الأمن لا يزال لا يعرف مَن نفذ الهجوم وإلى أي منظمة ينتمون، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عنه.

קבוצת האקרים האיראנית "מטה משה" פרסמה הלילה תיעוד של הפיגוע בירושלים אותם שהופק ממצלמות אבטחה בכניסה לירושלים. מדובר במצלמות של גוף ביטחוני גדול. לטענת הפצחנים, לאחר שפרצו למחשבים והורידו את החומר, הם פרמטו את הכוננים עם חומרי הגלם. האירוע נחקר ע"י שב"כ pic.twitter.com/paGEm5cMMo — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) November 24, 2022

وليس من الواضح كيف حصلت مجموعة القراصنة الإيرانية على المَشاهد، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الخميس، إن جهاز الأمن العام "الشاباك" يحقق في الأمر.

وأشارت الهيئة إلى أن كلمات مجموعة القراصنة عن "تهيئة القرص الصلب" ربما تشير إلى منع الوصول إلى اللقطات.

ولفتت إلى أن بلدية القدس الغربية أشارت في ردها إلى أن "الفيديو الذي تم توزيعه لم يتم تصويره بكاميراتنا".

وكانت مجموعة القراصنة ذاتها قد أعلنت في السابق مسؤوليتها عن تفعيل أجهزة الإنذار في إيلات والقدس.