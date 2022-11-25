اليمن.. الحوثيون يعلنون مقتل شقيق رئيس مجلسهم السياسي الأعلى

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن اليوم الجمعة إن شقيق رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لها قتل إثر إصابته في إحدى جبهات القتال.

وأوردت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين أن مصلح محمد المشاط -وهو أخو رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط- توفي عن عمر ناهز 43 عاما، بعد معاناة مع المرض نتيجة الإصابة التي تعرض لها في العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية.

ولم تنشر الوكالة أي معلومة عن مكان جبهة القتال التي أصيب فيها مصلح المشاط.

وذكرت الوكالة أن مصلح يعد من أبرز القيادات الحوثية التي برحيلها خسرت الجماعة أحد قادتها الميدانيين البارزين".

ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بين القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المتهمة بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، وذلك منذ سيطرة الحوثيين على السلطة في البلاد في سبتمبر/أيلول 2014.

وفشلت الأطراف المتحاربة في اليمن في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد استمرت 6 أشهر برعاية الأمم المتحدة، وانتهت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.