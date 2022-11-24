مفتي عمان: تحيّة إكبار وإجلال لقطر لرفضها رفع شعارات أفحش رذيلة يأباها الشرع

وجّه مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي "تحية إكبار وإجلال" إلى دولة قطر، على خلفية بعض القرارات والمبادرات التي تقوم بها حاليا على هامش كأس العالم.

وغرّد الشيخ الخليلي عبر حسابه على تويتر، قائلا "إنا لنحيي دولة قطر الشقيقة تحية إكبار وإجلال؛ لرفضها رفع شعارات أفحش رذيلة يأباها الشرع ويشمئز منها الطبع وتنفر منها الفطرة السوية".

إنا لنحيي دولة قطر الشقيقة تحية إكبار وإجلال؛ لرفضها رفع شعارات أفحش رذيلة يأباها الشرع ويشمئز منها الطبع وتنفر منها الفطرة السوية، ولاستغلالها هذا المشهد الكبير في أرضها لعرض الإسلام الحنيف في صورته البهية وجماله الباهر من خلال شتى الوسائل؛ لتقوم على الناس حجته وتظهر لهم حقيقته. pic.twitter.com/FrkRCevO4N — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 24, 2022

وقال إن قطر استغلت "هذا المشهد الكبير -كأس العالم- في أرضها لعرض الإسلام الحنيف في صورته البهية وجماله الباهر من خلال شتى الوسائل؛ لتقوم على الناس حجته وتظهر لهم حقيقته".

ونعم في الشيخ #تميم رفعت راية الإسلام وكرامته ودعوت الي الصلاح والخير وونبذ الفساد والرذائل في ارض المحبة والخير والعروبة

اللهم اعز الاسلام والمسلمين @TamimBinHamad https://t.co/5geZ8wpO7q — إبراهيم الناعبي (@ibraheem8853) November 24, 2022

وأضاف "هذا مما يندرج طبعا في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من أقوى أسباب النصر والتمكين".

شكرا سماحة شيخنا الجليل على هذه الكلمات الجميلة،

وتستحق قطر هذا الدعم لوقوفها في وجه الحملة العالمية الامبريالية الغربية لنشر وترويج الشذو ذ.

لقد كشروا عن أنيابهم، وتركوا التسامح جانبا،ولم يلتفتوا للرياضة وإنما اصبح ضغطهم على قطر لنشر قذارتهم من خمور وشذو ذ.

فخابوا وخاب مسعاهم. https://t.co/hYXmLVpoqQ — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) November 24, 2022

رسالة الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عُمان وما تضمنته من إكبار للدور البارز الذي قامت به دولة قطر ، بوركتم يا اهل قطر .. وفقكم الله لما تسعون اليه في نشر الدين الاسلامي والتعريف به . pic.twitter.com/6eKkb2iDHY — Khalfan ALhabsi (@alhabsi_khalfan) November 24, 2022

وتفاعل مغردون عبر منصات التواصل مع تغريدة مفتي عُمان، وأشادوا بمواقفه "المؤيدة للحق"، فيما أكد مغردون آخرون على ضرورة دعم قطر لوقوفها في وجه ما وصفوه بـ"الحملة الغربية لنشر وترويج الشذوذ"، مشيدين في الوقت ذاته بمواقف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تنظيم البطولة مع الحفاظ على القيم الإسلامية والعربية.