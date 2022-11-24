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مفتي عمان: تحيّة إكبار وإجلال لقطر لرفضها رفع شعارات أفحش رذيلة يأباها الشرع

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان (الصحافة العمانية)
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان (الصحافة العمانية)
24/11/2022

وجّه مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي "تحية إكبار وإجلال" إلى دولة قطر، على خلفية بعض القرارات والمبادرات التي تقوم بها حاليا على هامش كأس العالم.

وغرّد الشيخ الخليلي عبر حسابه على تويتر، قائلا "إنا لنحيي دولة قطر الشقيقة تحية إكبار وإجلال؛ لرفضها رفع شعارات أفحش رذيلة يأباها الشرع ويشمئز منها الطبع وتنفر منها الفطرة السوية".

وقال إن قطر استغلت "هذا المشهد الكبير -كأس العالم- في أرضها لعرض الإسلام الحنيف في صورته البهية وجماله الباهر من خلال شتى الوسائل؛ لتقوم على الناس حجته وتظهر لهم حقيقته".

وأضاف "هذا مما يندرج طبعا في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من أقوى أسباب النصر والتمكين".

وتفاعل مغردون عبر منصات التواصل مع تغريدة مفتي عُمان، وأشادوا بمواقفه "المؤيدة للحق"، فيما أكد مغردون آخرون على ضرورة دعم قطر لوقوفها في وجه ما وصفوه بـ"الحملة الغربية لنشر وترويج الشذوذ"، مشيدين في الوقت ذاته بمواقف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تنظيم البطولة مع الحفاظ على القيم الإسلامية والعربية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي