مصر تطلب من 11 طيارا إسرائيليا مغادرة أراضيها وتل أبيب تتحرك لإعادتهم

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم الخميس إن مصر طلبت من 11 طيارا إسرائيليا مغادرة أراضيها بعد هبوطهم فيها أمس الأربعاء دون الحصول على تأشيرات، فيما تحركت الخارجية الإسرائيلية لإعادة الطيارين.

وأفادت الصحيفة بأن الطيارين الإسرائيليين هبطوا في مصر بعدة طائرات خفيفة، مضيفة أن السلطات المصرية طلبت منهم مغادرة البلاد لاعتبارات مرتبطة بالأمن القومي.

واستدركت "معاريف" قائلة "لكن الطيارين كانوا غير قادرين على الإقلاع إلى إسرائيل، لأن مخزون الوقود قد نفد، والظروف الجوية تجعل من المستحيل الطيران بأمان".

تحرك دبلوماسي

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن المسؤول القنصلي في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة والمقر الرئيسي للوزارة في القدس المحتلة يتابعان الأمر حتى يتمكن الطيارون من مغادرة مصر والعودة إلى إسرائيل.

وأضافت الوزارة "لقد سافروا إلى مصر بدون تأشيرات، وهذا خطؤهم، ونتيجة لذلك لا يمكنهم دخول البلاد".

ونقل موقع "جيروزاليم بوست" الإسرائيلي عن متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن تحريات الوزارة تفيد بأن الطيارين الإسرائيليين حصلوا على إذن من السلطات المصرية للهبوط، ولكنهم لم يحصلوا على تأشيرة لدخول البلاد.

ولم تعلق السلطات المصرية لحد الساعة على الواقعة.