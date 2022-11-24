قائد الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تنفذ مخططات أميركا وبريطانيا في إيران وسنقطع اليد التي تتعرض لأمننا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن إيران ستقطع اليد التي تتعرض لأمنها القومي، مؤكدا أن "العدو لا يستطيع مشاهدة تطور القدرات الإستراتيجية" لبلاده.

وأضاف في كلمة له بطهران أن إسرائيل تسعى لتنفيذ مخططات أميركا وبريطانيا داخل إيران، ولكنها لن تحقق أهدافها.

وأمس الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد مستشاريه في سوريا، وقال إن العقيد داود جعفري أحد مستشاري القوات الجوية الفضائية قُتل على يد عملاء لإسرائيل في انفجار عبوة ناسفة زرعت في جانب الطريق قرب دمشق.

وأضاف الحرس الثوري في بيان له "لا شك في أن الكيان الصهيوني سيتلقى الرد على جريمته".

وأوردت وكالة أنباء فارس أن العقيد جعفري ينتمي إلى القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري، وقد قُتل صباح أول أمس إثر انفجار عبوة ناسفة، وأضافت الوكالة -المقربة من الحرس الثوري- أنه سيعلن لاحقا عن تفاصيل مراسم تشييع العقيد داود جعفري.

ولم يرد أي تأكيد أو نفي من إسرائيل لمسؤوليتها عن قتل المستشار العسكري الإيراني، وذلك في وقت تواصل فيه تل أبيب عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية لمنع أي تمركز عسكري لطهران في سوريا.