قصف روسي مكثف.. ماكرون يتحدث عن اتصال مهم قريبا وواشنطن تحذر من حادث خطير

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عن اتصال مهم سيجريه "في الأيام المقبلة" بشأن الأزمة في أوكرانيا، في حين حذرت واشنطن من مخاطر وقوع حادث نووي "قد يلحق الضرر بالمنطقة بأكملها".

وقال ماكرون لصحفيين في باريس إنه ينوي الاتصال مباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة بشأن المسائل النووية المدنية أولا، ومحطة الطاقة في زاباروجيا، بعدما تواصل مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في ختام قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان، إنه "حتى الساعة، لا يوجد أي اتفاق على إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي. بكل صراحة، لم يكن هناك أي اقتراح ملموس بشأن هذا الموضوع".

وأضاف ماكرون في تصريحاته "إن الإستراتيجية الروسية تكمن في إحباط الشعب على الأرض"، متابعا "للمسؤولين المنتَخبين لدينا أيضا دور يلعبونه"، مذكرا بأن فرنسا ستستضيف في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل "مؤتمرا في باريس حول المقاومة الأوكرانية وصمودها".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا الثلاثاء رؤساء البلديات الفرنسيين إلى تأمين مساعدة لبلاده لمنع روسيا من استخدام البرد هذا الشتاء "كسلاح تدمير شامل"، في رسالة بُثّت خلال مؤتمر "رؤساء البلديات" في باريس.

وقال زيلينسكي، في فيديو خلال المؤتمر الذي شارك فيه وفد من المسؤولين الأوكرانيين، "يريد الكرملين تحويل برد الشتاء إلى سلاح تدمير شامل".

في سياق متصل، أعلنت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرجواتوم" الأربعاء أن 3 محطات نووية أوكرانية "فُصلت" عن شبكة الكهرباء بعد ضربات روسية استهدفت منشآت طاقة وتسببت بانقطاع كبير في التيار الكهربائي.

من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إمدادات الكهرباء الخارجية انقطعت عن محطة زاباروجيا مرة أخرى، وتعتمد على مولدات ديزل للطوارئ.

وقالت الوكالة في بيان "الواقعة الأحدث تسلط الضوء على الوضع الأمني والأمن النووي اللذين يتزايدان هشاشة وخطورة".

وفي هذا الشأن، حذر البيت الأبيض من إمكانية أن تكون "روسيا مستعدة لزيادة مخاطر وقوع حادث نووي من شأنه أن يلحق الضرر بالمنطقة بأكملها".

كما أكد البيت الأبيض أن الضربات الروسية تهدف إلى "زيادة معاناة الأوكرانيين وليس لها أي هدف عسكري".

بدورها، قالت المندوبة الأميركية بمجلس الأمن إن "موسكو تتبنى إستراتيجية جبانة وغير إنسانية بعد مواجهتها صعوبات بساحة المعركة".

This is #Kyiv aftermath today. 34 injured. 5 of them children. It’s hard to breathe. But #russia don’t get your hopes up. No Ukrainian will stop fighting pic.twitter.com/DexeHwyauI

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) November 23, 2022