السلطة تسلم جثمان إسرائيلي احتجزه مسلحون فلسطينيون في جنين

سلمت السلطة الفلسطينية فجر اليوم الخميس جثمان إسرائيلي احتجزه مسلحون فلسطينيون في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان، بعد جهود المنظومة الأمنية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، تم تسليم جثة الإسرائيلي تيران بيرو، الذي قُتل في حادث سير في جنين، إلى عائلته.

وجاء ذلك بعد أن هددت سلطات الاحتلال بأنه إن لم يتم تسليم الجثمان فإنها ستعيده بأساليبها، في إشارة إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد أمس الأربعاء بأن "الخاطفين سيدفعون ثمنا باهظا" إذا لم يعيدوا جثة الشاب.

وكانت مصادر عدة قد كشفت عن جهود بذلتها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بالإضافة إلى قيادة من الطائفة الدرزية في إسرائيل ومن الجولان السوري المحتل، من أجل تحرير جثمان الشاب الذي احتجزه مسلحون فلسطينيون في مخيم جنين منذ الليلة قبل الماضية.

وكانت عائلة تيران فيرو (18 عاما) أفادت بأن مسلحين خطفوه من مستشفى في جنين بعدما أصيب بجروح بالغة في حادث سير في المدينة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تيران فيرو من بلدة دالية الكرمل في حيفا، وينتمي للطائفة الدرزية، مؤكدة أن مسلحين فلسطينيين اختطفوا جثته لاعتقادهم أنه جندي في وحدة المستعربين في جيش الاحتلال.

وفي حينه، طالب المسلحون السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن جثامين فلسطينيين قتلتهم قوات إسرائيلية مقابل الجثمان المحتجز. ​

وسبق لفصائل فلسطينية أن خطفت إسرائيليين أحياءً أو أمواتا، لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين واسترداد جثامين شهداء فلسطينيين تحتجزهم قوات الاحتلال.

ووفقا للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، تحتجز إسرائيل في ثلاجاتها جثامين 117 فلسطينيا منذ عام 2015، إضافة إلى 256 جثمانا في مقابر الأرقام.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل 4700، بينهم 32 أسيرة ونحو 820 معتقلا إداريا، بحسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.​​​​​​​