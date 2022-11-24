بلغ 500 ألف شخص.. بريطانيا تسجّل دخول عدد مهاجرين قياسيا خلال 2022

سجلت بريطانيا عدد مهاجرين قياسيا يُقدر بـ500 ألف شخص، معظمهم من خارج الاتحاد الأوروبي، في فترة يتعافى فيها العالم من تداعيات تفشي كوفيد-19 ويواجه انعكاسات الحرب في أوكرانيا، بحسب ما ذكر المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات.

وذكر المكتب أن المملكة المتحدة سجلت دخول 504 آلاف مهاجر بين يونيو/حزيران 2021 ويونيو/حزيران 2022، أي بزيادة 331 ألف مهاجر مقارنة بالعام الماضي.

وأكّدت جاي ليندوب مديرة مركز الهجرات الدولية في المكتب الوطني للإحصاءات، أن "هناك سلسلة أحداث في العالم أثّرت على أنماط الهجرة… وإذا جُمعت كلّها، تبدو غير مسبوقة".

ولفتت إلى أن هناك عناصر "ساهمت في المستويات القياسية للهجرة على المدى الطويل"، مثل الحرب في أوكرانيا واستقبال مواطنين أفغان واستقبال فارين من هونغ كونغ يحملون جوازات سفر بريطانية من وراء البحار.

وأضافت أن زيادة عدد الوافدين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصا الطلاب بعد رفع قيود السفر المفروضة خلال جائحة كورونا، أو حتى اللاجئين الأوكرانيين، "هي عوامل مستقلة عن بعضها"، تعني أن "من المبكر جدا تحديد ما إذا كانت الوتيرة ستتواصل"، في حين أن السيطرة على الهجرة كانت واحدة من وعود بريطانيا لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ووصل 39% من المهاجرين بتأشيرة طالب، و21% بتأشيرة عمل.

وعلاوة على أرقام الهجرة الشرعية، يقدّر المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات عدد الذين عبروا المانش بطريقة غير شرعية بـ35 ألفا.