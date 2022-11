رغم عضويتها فيه.. أرمينيا تنتقد تحالفا عسكريا تقوده روسيا

وجّهت أرمينيا انتقادات لحلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو تحالف عسكري تقوده روسيا، بسبب ما اعتبرته "فشلا" من قبلهم في الدفاع عنها في مواجهة جارتها أذربيجان.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال قمة في يريفان لهذا التحالف العسكري الذي يضم جمهوريات سوفياتية سابقة "حتى الآن لم نتمكن من الاتفاق على رد من منظمة معاهدة الأمن الجماعي على العدوان الأذربيجاني ضد أرمينيا".

ورأى أنه "من المؤسف أن عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تتمكن من احتواء العدوان الأذربيجاني".

وأكد باشينيان الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحاضر في القمة أن "هذا الأمر يلحق ضررا كبيرا بصورة منظمة معاهدة الأمن الجماعي سواء في بلادنا أو في الخارج".

CSTO summit started in Yerevan today.

It looks like that they are trying to stay away from Putin

Maybe he has blood dripping from his hands?

Well, it's brave to take half a step back… pic.twitter.com/JzQhnJJPfV

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 23, 2022