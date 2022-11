وسائل إعلام عبرية: مسلحون اختطفوا جثة إسرائيلي من مستشفى في جنين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن مسلحين فلسطينيين اختطفوا جثة إسرائيلي من مستشفى في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية بعد أن لقي مصرعه في حادث سير أصيب فيه مع إسرائيلي آخر كان يرافقه.

ونشر التلفزيون الإسرائيلي وعدة صحف إسرائيلية خبر خطف جثة القتيل، وقالت إنه درزي يدعى تيران فيرو (18 عاما) من بلدة دالية الكرمل (جنوب شرق حيفا).

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن الإسرائيلييْن دخلا عبر معبر جلبوع على متن سيارة وتعرضا لحادث سير خطير نُقلا على إثره إلى المستشفى في جنين لتلقي العلاج، حيث توفي أحدهما متأثرا بجروحه.

ووفقا للصحيفة نفسها، فقد نقل الإسرائيلي الآخر المصاب إلى إسرائيل في حالة خطيرة.

Body of Israeli man killed in West Bank crash said snatched by Palestinian gunmen https://t.co/hmth7EEwP2

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 22, 2022