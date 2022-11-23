شاهد- احتفالات جنونية في اليابان بعد الفوز التاريخي على ألمانيا في مونديال قطر 2022
شهدت اليابان احتفالات جنونية عقب الفوز التاريخي على المنتخب الألماني بهدفين مقابل هدف، في مستهل مشوار الساموراي في مونديال قطر 2022.
وحقّق منتخب اليابان مفاجأة جديدة في كأس العالم 2022 في قطر، وخطف فوزًا مهمًا، 2-1 أمام ألمانيا، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، التي تضم -أيضًا- إسبانيا وكوستاريكا.
ووثّق مقطع فيديو خروج المئات من اليابانيين للاحتفال في الشارع، حيث بدا عليهم عدم تصديق ما حدث خلال المباراة، ملتزمين -في الوقت نفسه- بقواعد المرور لتجنب ازحادم السيارات.
日本がドイツに歴史的勝利後の渋谷スクランブル交差点えぐい笑
#日本代表 #日本勝利 #ワールドカップ pic.twitter.com/YOZKory4Le
— きし (@ss_1_kk) November 23, 2022
وفي مقطع آخر، ظهر مشجّعان وهما يرتديان قميص المنتخب، ويبكيان بحرارة عقب صافرة نهاية المباراة، والتأكّد من حسمها بهدفين أمام "الآلات" الألمانية.
وتعرّض أحد المشجعين إلى نزيف دم من الأنف، متأثرًا بشدة الضغط والبكاء عقب المباراة، في لافتة تشير إلى عدم تصديقه لنهاية تلك المباراة التاريخية.
日本の勝利に感動のあまり、涙どころか血まで流してしまった男 pic.twitter.com/PS4dVTsorg
— プレチャン りょー (@prefcch_ryo) November 23, 2022
وصّعب "الحاسوب الياباني" من مهمة الألمان للصعود للدور الثاني، إذا تضرب "الآلات" الألمانية موعدًا مع "الماتدور" الإسباني، في حين يذهب اليابانيون في مهمة سهلة -نسبيًا- أمام منتخب كوستاريكا.
وجاء فوز اليابان في ثاني أكبر مفاجأة في كأس العالم 2022 بعد فوز السعودية -أمس الثلاثاء- على الأرجنتين 2-1.
وللمباراة الثانية على التوالي، يسقط منتخب ألمانيا أمام أحد منتخبات قارة آسيا في كأس العالم، بعدما اختتم مشواره في المونديال الماضي -في روسيا عام 2018- بالخسارة صفر-2 أمام منتخب كوريا الجنوبية، التي تسبّبت في خروجه من دور المجموعات بالبطولة آنذاك.
وفي مباراته الـ22 التي يخوضها في كأس العالم، حقّق منتخب اليابان -الذي يشارك في المونديال للمرة السابعة في تاريخه- انتصاره السادس في مسيرته بالبطولة، التي بدأت عام 1998، مقابل 5 تعادلات، و11 خسارة.
وفي المقابل، تلقّى منتخب ألمانيا خسارته الـ23، مقابل 67 انتصارًا و20 تعادلًا، في مشاركته للمرة الـ20 بنسخ كأس العالم.