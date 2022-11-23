الصومال يعلن مقتل 49 من حركة الشباب في عملية عسكرية للجيش

أعلنت السلطات الصومالية -اليوم الأربعاء- مقتل 49 من عناصر حركة الشباب في عملية عسكرية للجيش بمنطقة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الإعلام الصومالية -في بيان- أن عملية عسكرية وجوية نفذتها الوحدات الخاصة بالجيش الصومالي، بالتعاون مع جهاز المخابرات والحلفاء الدوليين، استهدفت بلدة بولومدينة بإقليم شبيلى السفلى جنوبي البلاد.

وأضاف البيان أن العملية تسببت في مقتل 49 من عناصر حركة الشباب وإصابة آخرين، بينما دُمّر عتاد عسكري كان بحوزتهم، موضحة أن "العملية أحبطت مخططا إرهابيا لإلحاق الضرر بالمدنيين".

وكانت حركة الشباب التي تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، قد أعلنت مسؤوليتها عن تفجير بسيارتين ملغومتين أودى بحياة 120 شخصا على الأقل في العاصمة مقديشو في أكتوبر/تشرين الأول.

وتواصل القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات قبلية، عمليات عسكرية ضد الحركة المسلحة التي تأسست مطلع 2004، وقتل خلال هذه العمليات العشرات من عناصرها، واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.