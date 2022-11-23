يخلف مئات الوفيات سنويا.. تلوث الهواء يجبر إيران على غلق المدارس في طهران

أمرت السلطات الإيرانية بإغلاق المدارس في العاصمة طهران، اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء الذي يتسبب في مئات الوفيات سنويا.

ونقلت -على ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"- عن عبد المالكي نائب محافظ طهران قوله "كل الفصول الدراسية في محافظة طهران، باستثناء مدن برديس وفيروزكوه ودماوند، ستقام افتراضيا الأربعاء".

واتخذت القرار اللجنة المسؤولة عن مراقبة التلوث بالعاصمة، وقال المالكي "وفق التوقعات، من المحتمل أن تستمر الأحوال الجوية الحالية حتى الخميس".

وقد أغلقت السلطات المدارس مرات عدة هذا العام في طهران، وكذلك محافظات أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم أغلقت الاثنين المدارس الابتدائية بسبب تلوث الهواء الذي يتسبب في حوالي 4500 وفاة كل عام، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.