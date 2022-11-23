أقرت بتراجع تدخل بكين في انتخاباتها.. تايوان تتعقب طائرات وسفنا صينية حول الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها تعقبت 3 طائرات عسكرية صينية و4 سفن حربية في محيط تايوان خلال الفترة بين فجري أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، بينما أكد وزير الخارجية التايواني "جوزيف وو" أن تدخل الصين تراجع قبل الانتخابات المحلية بتايوان.

وذكرت الوزارة في بيان أنها رصدت مقاتلتين تابعتين للجيش الصيني من طراز "شانيانغ-جيه 16" في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

كما تعقبت مروحية حربية مضادة للغواصات من طراز "كيه إيه-28" (Ka-28) في الركن الجنوبي الشرقي.

وذكر البيان أن أيا من الطائرات الحربية الصينية لم تعبر خط الوسط عبر مضيق تايوان.

من جانبه، قال وزير الخارجية التايواني "جوزيف وو" اليوم الأربعاء إن تدخل الصين تراجع قبل الانتخابات المحلية بتايوان، وأرجع ذلك إلى وجود مشاكل صينية داخلية أو ضمن جهود بكين لتحسين صورتها الدولية.

وتطالب الصين بالسيادة على جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي بوصفها جزءا من أراضيها. في المقابل تتهم تايوان بكين بأنها تحاول بشكل متكرر التأثير على نتائج انتخاباتها، سواء من خلال حملات التضليل عبر الإنترنت أو التهديدات العسكرية الصريحة.

وتشهد تايوان السبت المقبل انتخابات لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية.

وقال وزير الخارجية التايواني في حديث للصحفيين إن الصين كانت دائما تحاول التدخل عندما تجري تايوان انتخابات، ولكن هذه المرة كان تدخل بكين أقل.

وأضاف أن من بين الأمور التي اختفت هذه المرة استخدام تذاكر طيران رخيصة لتشجيع التايوانيين الذين يعيشون في الصين على العودة إلى ديارهم للتصويت لمرشحين مؤيدين للصين أو تخويف شعب تايوان.