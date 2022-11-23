بعد مشاورات حاسمة.. رئيس الوزراء الباكستاني يستعد لاختيار قائد جديد للجيش

يستعد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لاختيار قائد جديد للجيش خلال اليومين المقبلين، بعدما أعلن الجيش أنه أرسل قائمة من 6 مرشحين إلى مكتبه.

وحسب محللين، فإن المؤسسة العسكرية تتمتع بنفوذ كبير في سياسة البلاد، لا سيما سياساتها الخارجية والدفاع، وقد حكم الجيش باكستان -المسلحة نوويا- على مدى نصف تاريخها تقريبا منذ تأسيسها عام 1947.

ويقول المحللون إن التعيين بهذا المنصب الرفيع لم يسبق أن أثار مثل هذا الجدل والضغوط، ويرجع هذا بشكل أساسي إلى مزاعم رئيس الوزراء السابق عمران خان بأن الجيش لعب دورا محوريا في الإطاحة به عبر تصويت برلماني أبريل/نيسان الماضي، في حين ينفي الجيش ذلك.

وقال عمران خان الأسبوع الماضي إنه كان قادرا على إنقاذ حكومته لو لم يتدخل الجيش.

وقبل يومين، أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن رئيس الوزراء سوف يعلن عن القائد الجديد للجيش بحلول 25 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، قبل أيام من تقاعد الجنرال الحالي قمر جاود باجوا.

وقال آصف إن وزارة الدفاع سوف ترسل قائمة لشريف -خلال يوم أو اثنين- بأسماء 5 أو 6 من كبار الجنرالات لتتم ترقيتهم إلى قائد الجيش الجديد.





مشاورات حاسمة

كما سبق أن أعلن آصف أن رئيس الحكومة عقد مشاورات "استثنائية وحاسمة" في العاصمة البريطانية لندن مع شقيقه الأكبر نواز شريف بشأن اختيار قائد جديد للجيش الباكستاني.

ومن المتوقع أن يتقاعد الجنرال قمر باجوا من منصب قائد الجيش يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويقود خان حركة احتجاجات ضخمة منذ الإطاحة به للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، في حين يقول محللون سياسيون إنه يهدف للضغط على الحكومة والجيش ليكون الاختيار الجديد في صالحه.

وأصيب خان (70 عاما) بجروح مطلع الشهر الجاري عندما تعرض لإطلاق نار في مسيرة ضمن حملة مسيرات حاشدة بقيادته للضغط من أجل إجراء الانتخابات، وذلك منذ الإطاحة به من منصبه في تصويت برلماني أبريل/نيسان الماضي.