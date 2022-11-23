الاتحاد الأوروبي يعلّق على اتهام تركيا بمساعدة روسيا في التملص من العقوبات

نفى الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، المزاعم القائلة إن الاتحاد يقوم بتصدير منتجاته إلى روسيا، الخاضعة للعقوبات الأوروبية، عبر تركيا.

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة نواب برلمانيين خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان الأوروبي انعقدت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أمس الثلاثاء.

وكان النائب الإسباني أنطوني كومين أوليفيريس زعم أن تركيا تساعد روسيا في الإفلات من العقوبات من خلال بيعها منتجات الاتحاد الأوروبي، وسؤاله عن تصرف الاتحاد حيال ذلك.

وقال بوريل إنه بحث هذه المسألة مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في الإمارات قبل حوالي أسبوعين.

وأشار بوريل إلى أن جاويش أوغلو قدم له معلومات عن واردات تركيا من الاتحاد الأوروبي وصادرات تركيا إلى روسيا.

وأضاف أن "هذه المعلومات تظهر أن تركيا تصدر كميات كبيرة إلى روسيا، إلا أنه ليس هناك زيادة كبيرة في واردات تركيا من الاتحاد الأوروبي. لذلك وفقا للإحصاءات التي حصلت عليها، لا يبدو أن هناك مثل هذه الفرضية القائلة إن الاتحاد الأوروبي قد أنشأ مثلث تصدير إلى روسيا عبر تركيا".

ولفت أيضا إلى أن تركيا ليست في المسار ذاته الذي يخطوه الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على روسيا.

وتابع "كنا نود أن تكون تركيا معنا في المسار ذاته لأنها عضو في الاتحاد الجمركي، لكنني أصر على الإحصائيات التي قدمها لي جاويش أوغلو. ثمة زيادة في الصادرات التركية إلى روسيا، لكن ليست هناك زيادة مماثلة في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تركيا".

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا حربا على أوكرانيا، أسفرت عن ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.