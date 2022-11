أميركا.. 10 قتلى في إطلاق نار داخل متجر بولاية فرجينيا الأميركية

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في حادثة إطلاق نار وقعت في مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا الأميركية.

وأعلنت مدينة تشيسابيك في تغريدة على تويتر أن حادث إطلاق نار حدث في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء داخل متجر "وولمارت"، مؤكدة مقتل مطلق النار.

في حين لم تتضح بعد أسباب الهجوم وظروف مقتل المشتبه فيه.

Chesapeake Police confirm an active shooter incident with fatalities at the Walmart on Sam’s Circle. The shooter is deceased. Follow us here for the only official updates. Our first responders are well-trained and prepared to respond; please give them space to do so.

