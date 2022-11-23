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أميركا.. 10 قتلى في إطلاق نار داخل متجر بولاية فرجينيا الأميركية

عناصر من الشرطة في ولاية فرجينيا الأميركية (رويترز)
23/11/2022

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في حادثة إطلاق نار وقعت في مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا الأميركية.

وأعلنت مدينة تشيسابيك في تغريدة على تويتر أن حادث إطلاق نار حدث في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء داخل متجر "وولمارت"، مؤكدة مقتل مطلق النار.

في حين لم تتضح بعد أسباب الهجوم وظروف مقتل المشتبه فيه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى والجرحى ما زال غير معروف، لكن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.

وكثفت الشرطة وجودها خارج المتجر، وحثت المتسوقين على الابتعاد.

وتشهد الولايات المتحدة الأميركية بشكل متكرر حوادث إطلاق نار جماعية، عادة ما تخلف قتلى وجرحى.

وعلى خلفية هذه الحوادث، ناشد الرئيس جو بايدن نواب الكونغرس تغيير قوانين حمل السلاح في البلاد حفاظا على الأرواح، لكن لم تتخذ خطوات ملموسة بهذا الشأن.

المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الأميركية