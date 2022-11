"نحن سعداء حقا".. مشجعون بريطانيون يوثقون تجربتهم الإيجابية في قطر

حظي مقطع مصور للقاء مع بعض المشجعين البريطانيين الذين أتوا إلى قطر؛ برواج واسع عبر المنصات البريطانية، حيث أكدوا سعادتهم بالأجواء واستمتاعهم بوقتهم هناك.

وتضمّن اللقاء الذي قامت به قناة "جي بي نيوز" (GB News) حوارا مع 4 من المشجعين من أعمار مختلفة، وأكدوا جميعا استمتاعهم بالأجواء وحماسهم للبطولة.

وقال أحد المشجعين "نحن سعداء حقا، نعيش بعيدا بعض الشيء لكننا مستمتعون، ولا يمكن لمكان الإقامة أن يكون أفضل من ذلك".

#Eng fans on the ground in #Qatar discovering that things are not all doom and gloom as the press makes it out to be pic.twitter.com/5ldBSt2ark — Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) November 20, 2022

اكتشاف وإشادة

وأفاد أحدهم بأنهم كانوا قلقين بسبب حجزهم لأماكن إقامة منخفضة التكلفة، وتخوفوا من حالتها بسبب ما شاهدوه عبر وسائل الإعلام، لكن حين وصلوا إلى هناك اكتشفوا مدى جودة المكان، ووصف أحدهم الصحافة بأنها تتعلق بأي "قشة" لتستمر في الانتقاد.

كما أشادوا بالأجواء الاحتفالية التي تملأ البلاد، مؤكدين حسن استقبال الشعب القطري لهم والود الظاهر في التعامل خلال فترة إقامتهم.

واستنكر أحدهم ردود الفعل التي قابلها قرار منع الخمور في حدود الملاعب، حيث أكد أن الأمر لا يستحق هذا الاهتمام ولا يمثل مشكلة كبيرة.

واختتم المشجعون لقاءهم بالتعبير عن مدى حماسهم لمشاركة إنجلترا في هذه البطولة، حيث توقعوا أن تكون مشاركة مميزة وتتمكن إنجلترا من تقديم أداء رائع خلالها.

Again shows that the ordinary Briton has far more commonsense than the metropolitan self appointed elite. https://t.co/hKAH62Isbw — Collingwood 🇬🇧 (@admcollingwood) November 21, 2022

صورة خاطئة

وقال مغردون إن ما يعرضه المشجعون الحقيقيون ينافي تماما الصورة التي تصر الصحافة البريطانية على نقلها، وهو ما ترك انطباعا سلبيا عند البعض.

وعلّق الدكتور أندريس كريج من جامعة "كينغز كوليدج" قائلا "مشجعو إنجلترا على الأرض في قطر يكتشفون أن الأمور ليست كلها همّا وغمّا (كئيبة) كما جعلتها الصحافة تبدو كذلك".

وأكد مغردون أن الكثيرين يحتاجون لمعرفة آراء المشجعين على أرض الواقع، بدلا من الصورة القاتمة التي يحاول الإعلام نشرها، والتي يكتشف المتابعون زيفها بمجرد التجربة.

وكانت إنجلترا قد فازت أمس على إيران بسداسية، واحتلت صدارة المجموعة مبكرا ومنحت مشجعيها جرعة من التفاؤل حول قدرتهم على المنافسة على اللقب بشراسة هذه المرة.

I think most people would have this view. It’s the super woke media and those fake woke people that are pushing the false narratives. Like they do with everything that falls in the woke category https://t.co/fHy5hPyCQL — Livity Cowboys (@LivityCowboys) November 21, 2022

تهم وهجمات

يشار إلى أن الإعلام الغربي تفنن في كيل التهم وشن الهجمات على قطر، إلى الدرجة التي دفعت نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى القول إن الحملة التي واجهتها بلاده "لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة".

والسبت الماضي، قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، خلال مؤتمر صحفي، إن قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ، كما رد بشدة على الانتقادات الموجهة إلى دولة قطر.

وأجمع ساسة وخبراء في السياسة والإعلام والرياضة على أن الحملات الأخيرة التي تسعى للنيل من سمعة قطر والتشكيك في قدرتها على تنظيم مونديال ناجح "موجَّهة من جهات ومنظمات تضمر الحقد لدولة قطر ولنجاحاتها المتعددة، وتسعى للاختباء وراء ملفات حقوقية لتحقيق أهداف سياسية".