سي إن إن: طهران وموسكو توصلتا إلى اتفاق لبدء إنتاج مسيّرات هجومية في روسيا

كشفت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية عن أن إيران وروسيا توصلتا إلى اتفاق لبدء إنتاج مسيّرات هجومية في روسيا، وذلك نقلا عن تقرير استخباراتي جديد أعدته دولة تراقب عن كثب برنامج الأسلحة الإيرانية وفق توصيف الشبكة الأميركية.

كما نقلت "سي إن إن" عن مصادر مطلعة قولها إن إيران بدأت في نقل مخططات ومكونات الطائرات المسيّرة إلى روسيا بعد إبرام اتفاق أولي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف المصدر أنه إذا مضى البلدان قدما بكامل قوتهما في خطتهما، فمن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون بضعة أشهر.

ومن المحتمل أن تستخدم روسيا الطائرات دون طيار في ساحة المعركة في أوكرانيا العام المقبل.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن بلاده سلمت روسيا عددًا محدودًا من الطائرات المسيّرة قبل أشهر من بداية الحرب في أوكرانيا، وجاء هذا عقب انتقادات وعقوبات من القوى الغربية ردا على تزويد طهران روسيا بهذه الطائرات.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن وزير الخارجية قوله إن "هذه الجلبة أثارتها بعض الدول الغربية بأن إيران قدمت صواريخ وطائرات مسيّرة لروسيا للمساعدة في الحرب في أوكرانيا، الجزء المتعلق بالصواريخ خاطئ تماما".

وأضاف عبد اللهيان أن "الجزء المتعلق بالطائرات المسيّرة صحيح، زودنا روسيا بعدد صغير منها قبل أشهر من حرب أوكرانيا".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت كييف عن تصاعد في الهجمات الروسية بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية على البنية التحتية المدنية في البلاد، ولا سيما استهداف محطات الطاقة والسدود، باستخدام طائرات "شاهد-136" إيرانية الصنع، وهو ما نفته روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر الشهر الماضي عقوبات جديدة على إيران بسبب تسليم طائرات مسيّرة لروسيا، وفرضت بريطانيا عقوبات على 3 شخصيات عسكرية إيرانية وشركة دفاعية لتزويدها روسيا بطائرات مسيّرة لمهاجمة أهداف مدنية وأهداف تتعلق بالبنية التحتية في أوكرانيا.

كما فرضت سويسرا عقوبات ضد الشركة الإيرانية المصنعة لمسيّرات "شاهد" نظرا لاستخدامها من لدن الجيش الروسي في حرب أوكرانيا.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها أسقطت أكثر من 300 مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد-136" حتى الآن. وتقول كييف إن نحو 400 مسيّرة إيرانية استخدمت ضد مدنيين في البلاد، وإن موسكو طلبت من طهران نحو ألفي طائرة مسيّرة.