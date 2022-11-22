جاويش أوغلو: كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام تهديد للإنسانية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام ازدادت على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا للإنسانية والسلام وأمن الدول.

جاء ذلك في كلمته، الثلاثاء، خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، المقام في مدينة فاس المغربية.

وحذر جاويش أوغلو من أن هناك اعتقادا خاطئا بأن التهديدات والتحديات الحالية تقتصر على الحروب بين الدول، مشيرا إلى تصاعد كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام والمهاجرين ومختلف أشكال التمييز على الصعيد العالمي.

وأضاف أن "هذه التحديات تشكل تهديدا مباشرا للبشرية ولأمن الدول والسلام".

كما أوضح وزير الخارجية التركي أن تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يواصل البحث عن حلول لبعض المشاكل الأساسية التي تتسبب في معاناة الناس.

خطوات ملموسة

وأضاف أن تحالف الحضارات حقق بعض النجاحات والخطط لمواجهة التحديات، لكن الأمر يتطلب خطوات ملموسة من التعاون الدولي.

وأكد أنهم يهدفون إلى إقامة تحالف فعال يتكون من المشاعر المشتركة بدعم عالمي قوي من 158 دولة.

وأشار إلى أن تحالف الحضارات تأسس قبل 17 عاما، ويعتبر اليوم أحد أهم مبادرات السلام في عصرنا، لافتا إلى دعم التحالف للمشاريع ذات الأولوية مثل الشباب والتعليم والهجرة والإعلام.

وتطرق الوزير التركي إلى ضرورة توفير المزيد من الموارد المالية والمؤسسية للتحالف، مؤكدا أن تركيا من أكثر الدول مساهمة وستواصل دعم التحالف.

ويعقد المنتدى لأول مرة في بلد أفريقي ويستمر لمدة يومين، بمشاركة تركيا و49 بلدا آخر على المستوى الوزاري.

وبحسب المنظمين، شهد المنتدى تسجيل أكثر من ألف ناشط من جميع أنحاء العالم يعملون من أجل التفاهم واحترام الثقافات والحضارات المختلفة، بالإضافة إلى 96 وفدا من جميع البلدان.

وتم إعلان عقد المنتدى على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.