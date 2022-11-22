بثاني أيام المونديال.. مشجع مكسيكي يشهر إسلامه في "كتارا"

تداولت منصات قطرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مقطع فيديو لمشجع مكسيكي يشهر إسلامه، في القرية الثقافية "كتارا"، خلال ثاني أيام كأس العالم في قطر 2022.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على المنصات، حيث ظهر المشجع المكسيكي وهو ينطق الشهادتين بتلقين من الداعية حيان اليافعي، وسط سعادة غامرة من المشجع.

وشارك اليافعي عبر صفحته على فيسبوك الفيديو المتداول، متحدثا عن قصة إسلام هذا المشجع.

وقال اليافعي: "دخل هذا الرجل إلى المسجد ليتعرف على ثقافة المسلمين ثم شرحت له عن أركان الإيمان، وأن الإسلام دين جميع الأنبياء فكل الأنبياء رسالتهم واحدة أرسلهم الله لدعوة الناس إلى التوحيد، وأن كل الأنبياء موسى وعيسى ومحمد وجميع الأنبياء من قبل كانوا يعبدون رباً واحدا لا شريك له".

وتابع: ثم أراد هذا الرجل أن يكون على دين الأنبياء واختار أن يعتنق الإسلام وكررت له هل يجبرك أحد على ذلك؟ فأكد أنه لم يجبره أحد".

وأضاف الداعية اليافعي، "أخبرنا أنه يريد أن يكون مسلما عن رغبة منه والحمد لله الذي شرح صدره وأنار قلبه نسأل الله لنا وله الثبات.