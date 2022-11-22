بمشاركة عمالقة الشاشة المحلية.. "قطر في عيون الكويت" إعلان يحتفي بكأس العالم
تفاعل مغردون بشكل واسع مع إعلان مشترك للتلفزيون الكويتي ووزارة الإعلام الكويتية حمل عنوان "قطر في عيون الكويت"، بمشاركة عمالقة الشاشة المحلية احتفالا بافتتاح كأس العالم في قطر 2022.
وظهر نجوم الكويت في الغناء والفن، ومن أبرزهم الفنانة حياة الفهد والفنان محمد المنصور والمغني نبيل شعيل ونجوم آخرون، بالإضافة إلى مشاركة المقرئ والمنشد الكويتي مشاري العفاسي.
ويقدم الإعلان رسالة اهتمام القطاعات المختلفة في الكويت بمشاهدة ومتابعة كأس العالم في قطر.
ويدخل الاهتمام بمتابعة مباريات مونديال قطر إلى أجواء واجتماعات العمل والمشاركة الأسرية ومختلف الأعمال في الكويت، وحتى دعوات الكويتيين خلال صلواتهم.
#قطر_في_عيون_الكويت#وزارة_الاعلام_الكويت#تلفزيون_دولة_الكويت pic.twitter.com/LuP9LTHykZ
— تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) November 21, 2022
استثنائي ومبهر
وخُتم الإعلان الكويتي -الذي وُصف بـ"الاستثنائي والمبهر"- بمقولة "الكرة لعبة حلوة لمة وتشجيع وإثارة، أخلاق عالية وروح رياضية وتنافس شريف، وهالسنة الكرة أحلى لأنها في بيتنا ومكاننا، لأنها في قطر، وكل العيون على قطر، قطر في عيون الكويت".
#قطر_في_عيون_الكويت 🇰🇼🤍🇶🇦 #تلفزيون_الكويت pic.twitter.com/7rBg1HapgZ
— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) November 21, 2022
وشارك فنانون وشخصيات كويتية مختلفة الإعلان التلفزيوني عبر حساباتهم على منصات التواصل، وسط إشادة وانبهار بالطريقة الفنية والإخراجية للرسالة الكويتية الداعمة لقطر.
في لفتة جديدة وجميلة وليست مستغربة على الشقيقة #الكويت ..#تلفزيون_الكويت ينتج إعلان #قطر_في_عيون_الكويت دعماً لاستضافة #قطر لبطولة #كأس_العالم_قطر_2022 ..
أشقاؤنا في #الكويت كلمات الشكر لا توفيكم حقكم ..#انا_عربي_وادعم_قطر #قطر_رفعتوا_الرأس pic.twitter.com/MfJ7iNV2ct
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 21, 2022
وتصدّر وسم "#قطر_في_عيون_الكويت" منصات التواصل تزامنا مع نشر الإعلان الكويتي، وأشاد المغردون الكويتيون بالإعلان التضامني والداعم لدولة قطر، واعتبروه رسالة دعم من نجوم الكويت لقطر.
ورحب مغردون قطريون بالإعلان، ووصفوه بـ"اللفتة الجديدة والجميلة"، ووجهوا في تعليقاتهم رسائل شكر إلى الكويت لمواقفها الداعمة لقطر في مختلف المواقف.