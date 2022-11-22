تفاعل مغردون بشكل واسع مع إعلان مشترك للتلفزيون الكويتي ووزارة الإعلام الكويتية حمل عنوان "قطر في عيون الكويت"، بمشاركة عمالقة الشاشة المحلية احتفالا بافتتاح كأس العالم في قطر 2022.

وظهر نجوم الكويت في الغناء والفن، ومن أبرزهم الفنانة حياة الفهد والفنان محمد المنصور والمغني نبيل شعيل ونجوم آخرون، بالإضافة إلى مشاركة المقرئ والمنشد الكويتي مشاري العفاسي.

ويقدم الإعلان رسالة اهتمام القطاعات المختلفة في الكويت بمشاهدة ومتابعة كأس العالم في قطر.

ويدخل الاهتمام بمتابعة مباريات مونديال قطر إلى أجواء واجتماعات العمل والمشاركة الأسرية ومختلف الأعمال في الكويت، وحتى دعوات الكويتيين خلال صلواتهم.

استثنائي ومبهر

وخُتم الإعلان الكويتي -الذي وُصف بـ"الاستثنائي والمبهر"- بمقولة "الكرة لعبة حلوة لمة وتشجيع وإثارة، أخلاق عالية وروح رياضية وتنافس شريف، وهالسنة الكرة أحلى لأنها في بيتنا ومكاننا، لأنها في قطر، وكل العيون على قطر، قطر في عيون الكويت".

وشارك فنانون وشخصيات كويتية مختلفة الإعلان التلفزيوني عبر حساباتهم على منصات التواصل، وسط إشادة وانبهار بالطريقة الفنية والإخراجية للرسالة الكويتية الداعمة لقطر.

وتصدّر وسم "#قطر_في_عيون_الكويت" منصات التواصل تزامنا مع نشر الإعلان الكويتي، وأشاد المغردون الكويتيون بالإعلان التضامني والداعم لدولة قطر، واعتبروه رسالة دعم من نجوم الكويت لقطر.

ورحب مغردون قطريون بالإعلان، ووصفوه بـ"اللفتة الجديدة والجميلة"، ووجهوا في تعليقاتهم رسائل شكر إلى الكويت لمواقفها الداعمة لقطر في مختلف المواقف.