56 قتيلا ومئات الجرحى في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

لقي 56 شخصا على الأقل مصرعهم في زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية اليوم الاثنين، في حين أصيب أكثر من 700 شخص آخر.

وكشف محافظ تشي آنجورالواقعة غربي جزيرة جاوا عن الحصيلة الأولية موضحا أن مئات المباني تهدمت جراء الزلزال كما وقعت انهيارات ترابية في بعض المرتفعات أدت إلى قطع الطرق المؤدية لبعض القرى.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأفادت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ بأن مركز الزلزال كان جزيرة جاوا الغربية على عمق 10 كيلومترات، مما يعني أنه ليس هناك ما يدعو للقلق من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وتقع إندونيسيا -التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة- على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادي، حيث يؤدي تصادم الصفائح التكتونية الحاملة للقشرة الأرضية إلى هزات ونشاط بركاني كبير.