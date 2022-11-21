وفد أمني إسرائيلي يزور قيادة الأسطول الأميركي في البحرين

زار وفد إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي أيال حولاتا مقر قيادة الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن حولاتا يشارك في مؤتمر "حوار المنامة" السنوي، وكان قد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة، وزار مقر قيادة الأسطول الأميركي أمس الأحد.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي زيارة رسمية للولايات المتحدة، تستمر 5 أيام، ويجري خلالها لقاءات بمسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) وقيادات الجيش الأميركي.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا أعلن خلال المؤتمر أنّ قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة سوف تنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة عن بعد في مياه الخليج بحلول العام المقبل لدرء التهديدات البحرية.

وجاء ذلك بعدما حملت إسرائيل والولايات المتحدة إيران مسؤولية هجوم بطائرة مسيرة قبالة ساحل عمان هذا الأسبوع أصاب ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

يشار إلى أن كلا من الإمارات والبحرين وقعتا منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض الأميركي.