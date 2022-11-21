وصفها بالتاريخية.. توكاييف يفوز بالانتخابات الرئاسية في كازاخستان

ذكرت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، اليوم الاثنين -نقلا عن بيانات أولية- أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف فاز بولاية ثانية في الانتخابات المبكرة بعد أن حصل على 81.31% من الأصوات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز هذا الدبلوماسي السابق البالغ من العمر 69 عاما بالانتخابات، ويمدد حكمه للدولة الغنية بالنفط لـ 7 سنوات.

وتنافس 7 مرشحين في هذه الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

وأظهرت البيانات أن المشاركة في التصويت بلغت 69.44% من الناخبين، وأن المرشحين الآخرين لم يحصلوا إلا على نسب من الأصوات لم تتخط 10%.

وهنأ الكثير من زعماء دول آسيا الوسطى صباح اليوم توكاييف بالفوز حتى قبل إعلان النتائج الأولية، إذ أظهرت استطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع -والتي نشرت في وقت سابق- نتيجة مقاربة.

وعقب ظهور نتائج الاستطلاعات، زار توكاييف أحد مراكز الاقتراع والتقى فيه أنصاره، واصفا العملية الانتخابية بأنها "تاريخية".

ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد الناخبين في البلاد 11 مليونا و950 ألفا و485 من إجمالي عدد للسكان يتجاوز 19 مليونا.

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة بعد استفتاء دستوري في يونيو/حزيران الماضي عقب احتجاجات بسبب زيادة أسعار الغاز، وقد أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال شغب.

ووفق التعديلات الدستورية الجديدة، يُنتخب الرئيس لفترة واحدة مدتها 7 سنوات غير قابلة للتمديد، وبالتالي يمنع خطر الاحتكار في نظام الدولة مستقبلا.