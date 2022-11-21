نتنياهو يكسب قضية قذف وتشهير ضد سلفه أولمرت

قضت محكمة إسرائيلية -اليوم الاثنين- بتعويض عائلة رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، في دعوى القذف والتشهير التي تقدمت بها ضد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن محكمة الصلح في تل أبيب فرضت على أولمرت تعويض أفراد عائلة نتنياهو بمبلغ قدره 62 ألفا و500 شيكل (نحو 18 ألف دولار)، بعد أن نعتهم بأنهم "مرضى نفسيون بحاجة إلى علاج".

وتابعت أن أولمرت سيدفع 35 ألف شيكل (نحو 10 آلاف دولار) نفقات المحكمة وأتعاب المحاماة.

وذكرت هيئة البث -أنه وفقا لما جاء في حيثيات الحكم- فإن وصف أولمرت لعائلة نتنياهو بالمرضى النفسيين "مهين"، ونقلت عن طاقم الدفاع عن أولمرت أنه يدرس تقديم استئناف على قرار المحكمة.

ولطالما وجه أولمرت انتقادات إلى نتنياهو، على خلفية معارضة قراراته ومواجهته اتهامات بالفساد.

وكان المدعي العام الإسرائيلي قد وجّه عام 2019 اتهامات جنائية لنتنياهو في ما يتعلق بتحقيقات -يطلق عليها- القضايا "1000 و2000 و4000″، وتتعلق بقضايا فساد ورشوة وخيانة الأمانة.

وهيمن نتنياهو على السياسة الإسرائيلية لفترة طويلة، فهو القائد السياسي الأكثر بقاء في السلطة بإسرائيل، وقد كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أحرز تحالف نتنياهو اليميني تقدمًا في الانتخابات الأخيرة.