قائد الجيش اللبناني: لن نسمح بالمساس بالسلم الأهلي في ظل الشغور الرئاسي

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون اليوم الاثنين إن الجيش لن يسمح بزعزعة الأوضاع والسلم الأهلي مع دخول لبنان مرحلة الشغور الرئاسي وارتفاع ما وصفه بسقف التجاذبات السياسية.

جاء ذلك في تعليمات وجهها عون إلى العسكريين بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 الموافق 22 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بحسب بيان للجيش.

وأضاف قائد الجيش اللبناني أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يشكل بارقة أمل لتعافي لبنان من أزمته الحالية، وذلك عبر استثمار جزء أساسي من ثروته الطبيعية.

وقال "هذا الإنجاز يحتاج إلى مؤسسات الدولة لتحميه وتواكبه لما في ذلك من مصلحة للوطن واللبنانيين".

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتهت ولاية الرئيس ميشال عون التي دامت 6 سنوات، مخلفا فراغا رئاسيا، وسط فشل البرلمان في انتخاب خلف له بسبب خلافات وتجاذبات بين الكتل البرلمانية.