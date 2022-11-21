كأس العالم

جدول مباريات
أخبار|قطر

عقب تلاوة آيات من الذكر الحكيم في افتتاح المونديال.. كلمة "Quran" تتصدر المنصات الغربية

Hollywood star Morgan Freeman appeared on the pitch alongside Ghanim Al Muftah, a 20-year-old Qatari man who was born with a rare condition that impairs the development of the lower spine. "How can so many countries, languages and cultures come together if only one way is accepted?" Freeman asked. [Sorin Furcoi/Al Jazeera]
قطر افتتحت المونديال برسالة وحدة ومساواة (الجزيرة)
21/11/2022-|آخر تحديث: 21/11/202205:18 PM (مكة المكرمة)

تصدرت كلمة "Quran" باللغة الإنجليزية منصات التواصل الاجتماعي في شتى بقاع العالم تعليقا على تلاوة آيات من القرآن الكريم في عرض مع الممثل الأميركي مورغان فريمان بحفل افتتاح مونديال كأس العالم قطر 2022.

وتداول متفاعلون مقاطع مصورة لعرض فريمان برفقة الشاب القطري غانم المفتاح، معبرين عن انبهارهم بتلك اللفتة الفريدة التي أشارت إلى حرص قطر على عكس ديانتها وثقافتها في المونديال.

View this post on Instagram

A post shared by beIN SPORTS (@beinsports)

وأشاد رواد مقاطع التواصل الاجتماعي بهذه اللفتة التي حرص من خلالها القائمون على مونديال قطر 2022 على عكس الثقافة العربية والديانة الإسلامية.

وأشارت التفاعلات إلى إعجاب الكثير من متابعي الحفل الافتتاحي برسالة التناغم والسلام والوحدة التي برزت من خلال ترتيل الشاب القطري آيات من القرآن تعزز ثقافة الاندماج بين الأمم، ومشاركة الممثل الأميركي في التأكيد عليها.

 

وقال الصحفي فريد خان "يا لها من رسالة وحدة ومساواة وتناغم ووحدة لبدء حفل افتتاح مونديال قطر 2022 في قطر، آيات جميلة من القرآن الكريم".

بدورها، علقت المغردة ليزا بقولها "إن العيش تحت خيمة واحدة كبيرة تسمى الأرض مع الاحترام المتبادل وعدم إطلاق الأحكام لأننا نجد الجمال في اختلافاتنا يبدو أمرا ضروريا وحالما في هذه المرحلة، أحسنتم".

وكتبت الصحفية موثيا "افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022 بتلاوة من القرآن، لقد فعلت قطر للتو ما لم يتخيله أحد من قبل، تخيل مليارات المتفرجين من جميع أنحاء العالم، أولئك الذين ربما لم يسمعوا بها من قبل، لأول مرة منذ 92 عاما، يا لها من لحظة".

وأضاف أحد المغردين "يا له من شعور رائع للغاية عندما ترى قطر تفتتح كأس العالم بتلاوة آية من القرآن الكريم، رسالة صغيرة بعثت إلى العالم أجمع بكل ثقافاته ودياناته، هذا ديننا ونحن فخورون به، شكرا جزيلا يا قطر".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند