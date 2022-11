عقب تلاوة آيات من الذكر الحكيم في افتتاح المونديال.. كلمة "Quran" تتصدر المنصات الغربية

تصدرت كلمة "Quran" باللغة الإنجليزية منصات التواصل الاجتماعي في شتى بقاع العالم تعليقا على تلاوة آيات من القرآن الكريم في عرض مع الممثل الأميركي مورغان فريمان بحفل افتتاح مونديال كأس العالم قطر 2022.

وتداول متفاعلون مقاطع مصورة لعرض فريمان برفقة الشاب القطري غانم المفتاح، معبرين عن انبهارهم بتلك اللفتة الفريدة التي أشارت إلى حرص قطر على عكس ديانتها وثقافتها في المونديال.

وأشاد رواد مقاطع التواصل الاجتماعي بهذه اللفتة التي حرص من خلالها القائمون على مونديال قطر 2022 على عكس الثقافة العربية والديانة الإسلامية.

"O, people! We created you from a male and a female, and We made you races and tribes, so that you may come to know one another. The best among you before Allah is the most righteous. Allah is Knowing and Aware." QURAN (Surah al-Hujurat 13) 🤍#FIFAWorldCup#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/kcRXZvi49F — Amina (@Amina48117168) November 20, 2022

وأشارت التفاعلات إلى إعجاب الكثير من متابعي الحفل الافتتاحي برسالة التناغم والسلام والوحدة التي برزت من خلال ترتيل الشاب القطري آيات من القرآن تعزز ثقافة الاندماج بين الأمم، ومشاركة الممثل الأميركي في التأكيد عليها.

وقال الصحفي فريد خان "يا لها من رسالة وحدة ومساواة وتناغم ووحدة لبدء حفل افتتاح مونديال قطر 2022 في قطر، آيات جميلة من القرآن الكريم".

بدورها، علقت المغردة ليزا بقولها "إن العيش تحت خيمة واحدة كبيرة تسمى الأرض مع الاحترام المتبادل وعدم إطلاق الأحكام لأننا نجد الجمال في اختلافاتنا يبدو أمرا ضروريا وحالما في هذه المرحلة، أحسنتم".

Living under one large tent called earth with mutual respect and no judgment because we find beauty in our differences sounds both necessary and hopeful at this juncture. Well done! https://t.co/XuIoRnhd0V — Lisa Ling 📎 (@ARetVet) November 21, 2022

وكتبت الصحفية موثيا "افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022 بتلاوة من القرآن، لقد فعلت قطر للتو ما لم يتخيله أحد من قبل، تخيل مليارات المتفرجين من جميع أنحاء العالم، أولئك الذين ربما لم يسمعوا بها من قبل، لأول مرة منذ 92 عاما، يا لها من لحظة".

FIFA World Cup 2022 opening with Quran Recitation. Qatar just have done what no one has ever imagined. Imagine billions of spectators from all over the world, those who might not even heard of it before. For the first time in 92 years, what a moment that was. — Muthia (@Muthia911) November 20, 2022

وأضاف أحد المغردين "يا له من شعور رائع للغاية عندما ترى قطر تفتتح كأس العالم بتلاوة آية من القرآن الكريم، رسالة صغيرة بعثت إلى العالم أجمع بكل ثقافاته ودياناته، هذا ديننا ونحن فخورون به، شكرا جزيلا يا قطر".

This is the best and most beautiful Quran verse recitation I’ve ever heard in my entire life. And guess what, it’s at the World Cup, in front of the whole world. 🤲📿 pic.twitter.com/cy46u5SOTg — Rubanzibwa Ndyamukama (@joshuasultanPT) November 20, 2022