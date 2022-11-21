بعد أول تواصل ثنائي بينهما.. أردوغان يقول إن مصافحته للسيسي خطوة نحو تطبيع العلاقات مع مصر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مصافحته الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر أمس الأحد، خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات، وستليها تحركات أخرى.

وأضاف أردوغان "آمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بيننا وبين الجانب المصري لنقطة جيدة لاحقا عبر محادثات رفيعة المستوى".

وأوضح أن "مطلبنا الوحيد منهم (مصر) أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في المتوسط إننا نريد إرساء السلام في المنطقة".

بدورها قالت الرئاسة المصرية إن السيسي صافح الرئيس التركي بالدوحة وجرى التأكيد المتبادل على عمق الروابط وتطوير العلاقات.

وصافح الرئيس التركي نظيره المصري على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر الأحد، وفق ما أوردته الرئاسة التركية.

وأكد مسؤول في الرئاسة التركية لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا هو "التواصل الثنائي الأول" بين الرئيسين.

وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية الرئيسين -اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة في مصر عام 2014- يتصافحان مبتسمين.