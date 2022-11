أول رئيس أميركي في منصبه يبلغ الـ80.. بايدن يحتفل بعيدا عن الأضواء ويحفز لاعبي بلاده في مونديال قطر: أنا جاهز للعب

رغم أنها المرة الأولى في تاريخ الولايات المتّحدة التي يبلغ فيها رئيس في منصبه عامه الـ80، فإن جو بايدن الذي يثير عمره جدلا، لا سيما أنّه يفكّر بالترشّح لولاية جديدة، لم يحِط هذه المناسبة يوم الأحد بأي أجواء احتفالية.

واستغرق الأمر حتّى عصر الأحد لكي تنشر زوجته السيدة الأولى جيل بايدن على تويتر رسالة عاطفية أرفقتها بصورتين تجمعانهما وهما يرقصان سوياً.

وكتبت السيدة الأولى في تغريدتها "لا أريد أن أرقص مع أي شخص آخر. عيد ميلاد سعيد جو. أحبك".

There’s no one else I’d rather dance with than you. Happy Birthday, Joe! I love you.💕 pic.twitter.com/7GmgE5vbqy — Jill Biden (@FLOTUS) November 20, 2022

وبخلاف هذه التغريدة، صدرت تغريدة أخرى للسيدة الأولى مرفقة بصورة احتفالية عائلية بسيطة بعيدا عن الأضواء ذكرت فيها كعكة جوز الهند التي يحبها بايدن.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أي بيان أو منشور بشأن عيد ميلاد الرئيس. ولم يتضح كيف سيحتفل بايدن بعيد ميلاده أو ما إذا كان سيفعل ذلك أساساً.

A perfect birthday celebration filled with so much love — and Joe’s favorite coconut cake! pic.twitter.com/w7005Cdtqu — Jill Biden (@FLOTUS) November 20, 2022

لكن بايدن احتفل السبت في البيت الأبيض بزفاف حفيدته ناومي، في حفل لم يسمح للصحافة بحضوره.

ولا يبدو بلوغ بايدن سن الـ80 أمرا غير مألوف في صفوف طبقة سياسية تندر فيها الوجوه الشابة إلى حد يدفع بالكثيرين إلى تسميتها بسلطة المسنين.

وعلى سبيل المثال تبلغ رئيسة مجلس النواب المنتهية ولايتها نانسي بيلوسي 82 عاما، بينما يصغرها زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بعامين فقط، في حين يحتفل زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قريباً بعيد ميلاده الـ72.

Please hold, the President is on the line… 📞 pic.twitter.com/N6CxwOhqgN — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 20, 2022

"ضعني في التشكيلة"

ومقابل عدم وجود أجواء احتفالية بعيد ميلاده إلا أن بايدن حرص على تحفيز لاعبي منتخب الولايات المتحدة المشاركين في كأس العام قطر 2022، التي انطلقت فعالياتها مساء أمس الأحد، وذلك في اتصال هاتفي معهم.

وبدأ بايدن المكالمة مساء الأحد بطريقة طريفة، حيث قال موجها حديثه للمدرب "ضعني في التشكيلة.. أنا جاهز للعب"، وهو الأمر الذي أثار ضحك اللاعبين.

وأضاف "أعلم أننا منتخب غير مرشح للبطولة، لكنكم تمتلكون مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم في فريقكم، كما أنكم تمثلون بلادكم، وأنا متأكد من إنكم ستلعبون حتى الرمق الأخير لديكم.. هيا نتألق جميعا".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا "كونوا على ثقة بأنفسكم في كل مباراة، والعبوا من أجل أنفسكم وأسركم وزملائكم.. والجميع في بلادكم يقدم لكم كل الدعم".

في المقابل، رد مدرب المنتخب الأميركي غريغ برهالتر على رئيسه قائلا "هذه رسالة تقديرية رائعة منك سيدي الرئيس، وكل أفراد الفريق هنا يقدرون دعمك حقا".

واختتم لاعبو المنتخب الأميركي المكالمة بالتصفيق الحار لجو بايدن، مؤكدين له أنهم سيمتثلون لنصائحه خلال مشاركتهم في مونديال قطر.