مقتل 5 وإصابة 18 في إطلاق نار بملهى ليلي للمثليين في كولورادو بأميركا

أعلنت الشرطة في مدينة كولورادو سبرينغز مقتل 5 وإصابة 18 في إطلاق نار بملهى ليلي للمثليين، بالمدينة الواقعة في ولاية كولورادو الأميركية.

وحصل الهجوم خلال احتفال رواد الملهى بذكرى الضحايا المتحولين جنسيا، وهي مناسبة تقام سنويا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني لإحياء ذكرى هؤلاء الذين قُتلوا في أعمال عنف ناجمة عما يسمى "رهاب العبور الجندري".

وقالت الضابطة باميلا كاسترو، من شرطة كولورادو سبرينغز، في مؤتمر صحفي، إنه تم احتجاز مشتبه به يخضع للعلاج من إصابات بعد الهجوم على الملهى المعروف باسم "كلوب كيو".

وأضافت أن الشرطة تلقت البلاغ الأولي عبر الهاتف قبل منتصف الليلة الماضية، بالتوقيت المحلي، مباشرة بشأن إطلاق النار، موضحة أن قوات الأمن تمكنت بمجرد الوصول للموقع من تحديد شخص داخل الملهى يُعتقد أنه المشتبه به.

ولم تذكر أي معلومات عن الدافع وراء الهجوم، كما أحجمت عن الكشف عن نوع السلاح الناري المستخدم في إطلاق النار.

ويصنف "كلوب كيو" نفسه على غوغل بأنه "ملهى ليلي للمثليين".

وأظهرت صور بعد إطلاق النار سيارات الأمن والطوارئ متوقفة في شارع بالقرب من المكان.

وبحلول الرابعة صباحا (11 صباحا بتوقيت غرينتش)، كانت الشرطة قد أغلقت المنطقة المحيطة بالملهى الواقع في مركز تجاري رئيسي في ضواحي كولورادو سبرينغز.

وشهد عام 2016 قيام مسلح بقتل 49 شخصا في ملهى ليلي للشواذ في أورلاندو بولاية فلوريدا، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وكان الهجوم في ذلك الوقت هو أسوأ إطلاق نار جماعي في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.