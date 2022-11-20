عمدة لندن يخاطب البريطانيين: لنكن صادقين.. خروجنا من الاتحاد الأوروبي لم يكن موفقا

قال عمدة لندن صادق خان إن على البريطانيين أن يكونوا صادقين، ويعترفوا بأن خروجهم من الاتحاد الأوروبي غير موفق.

وأوضح خان أن الاقتصاد البريطاني هو الوحيد في مجموعة السبع الذي بات أضعف مما كان عليه قبل الوباء، مشيرا إلى أن على بريطانيا معالجة الأضرار جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن مسؤولين بريطانيين يخططون لإقامة علاقات مع الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل، على النمط السويسري.

وسبق أن أظهر استطلاع رأي لمؤسسة "ستاتيستا" (Statista) نشر نهاية العام الماضي أن 49% من البريطانيين يعتقدون أن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي خاطئ، في وقت أعلن فيه 38% تأييدهم للفكرة.

وصوّت البريطانيون في عهد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الاستفتاء الذي حصل في 23 يونيو/حزيران 2016، إذ صوت 51.9% لصالح الانسحاب.

ووصف الإعلام البريطاني البريكست بأنه أهم حدث في تاريخ البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، بالنظر لآثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية.