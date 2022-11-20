يتنافس فيها 7 مرشحين.. انطلاق الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان

توجّه الناخبون في كازاخستان اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويتنافس في هذه الانتخابات المبكرة 7 مرشحين بينهم الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي بأكثر من 10 آلاف صندوق في عموم البلاد، على أن تغلق عند الثامنة مساء اليوم.

ووفق البيانات الرسمية، يبلغ عدد الناخبين في البلاد 11 مليونا و950 ألفا و485 من إجمالي عدد سكان يتجاوز 19 مليونا.

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة بعد استفتاء دستوري في يونيو/حزيران الماضي عقب احتجاجات بسبب زيادة أسعار الغاز، وقد أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال شغب.

ووفق التعديلات الدستورية الجديدة، يُنتخب الرئيس لفترة رئاسية واحدة مدتها 7 سنوات غير قابلة للتمديد، وبالتالي يمنع خطر الاحتكار في نظام الدولة مستقبلا.

ويراقب الانتخابات 642 مراقبا أجنبيا بينهم ممثلون عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الدول التركية، والجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورؤساء الهيئات العليا للانتخابات في 15 بلدا.

ومن المقرر إعلان النتائج الأولية للانتخابات غدا الاثنين على أبعد تقدير، على أن تعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.​​​​​​​