الكاتب الأميركي الشهير ستيفن كينغ يدافع عن قرار قطر حظر الخمور في ملاعب كأس العالم

ندد الكاتب الأميركي الشهير ستيفن كينغ على حسابه في تويتر بالانتقادات المتباينة لكأس العالم 2022 في قطر على خلفية منع الدوحة للمشروبات الكحولية للجماهير داخل وفي محيط ملاعب كأس العالم.

وقال كينغ، في رسالة وجهها للجماهير المنتقدة للقرار "إذا لم تتمكن من الذهاب إلى مباراة في كأس العالم دون بيرة، فمن المحتمل أنك تعاني من مشكلة!".

ولاقت تغريدة كينغ، التي نشرها أمس السبت (19 نوفمبر/تشرين الثاني)، قبل ساعات من انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر، تفاعلات واسعة، حيث حظيت بما يزيد على 120 ألف إعجاب، ونحو 12 ألف إعادة تغريد.

If you can’t go to a World Cup game without a beer, you might have a problem.

وأكدت الصحفية ريم الحرمي على رأيها المؤيد لكينغ، حيث ردّت بتغريدة لها نشرت فيها مقاطع مصورة توثق شجارًا بين مشجعين رياضيين بزجاجات المشروبات الكحولية.

وكتبت الحرمي "في المرة الأخيرة التي بحثت فيها، فإن العنف المرتبط بالكحول (جسديًّا أو لفظيًّا) هو مشهد معتاد في بعض الأماكن، ولكن ليس في قطر. بالنهاية، سلامة الجميع أمر مهم للغاية، وإن هذه البيئة (الكحوليات) ليست آمنة، بالتأكيد ليست للنساء أو لأي شخص".

وعلّق الممثل والكوميدي الأميركي جون هان "الملك (ذا كينغ) مُحقّ".

وقال أحد المغردين إن "الغرب عازم على انتقاد قطر منذ أن فازت الدولة الخليجية باستضافة كأس العالم لكرة القدم والسبب وراء ذلك هو أن دولة مسلمة صغيرة تجرأت على الحلم الذي أصبح غير مُستساغ لدول أوروبا. أتمنى أن تنتهي البطولة بشكل جيد".

The west is hell bent on criticizing Qatar since the gulf country won a bid to host #FIFAWorldCup and the reason behind is that a tiny Muslim country dared to dream which has become INDIGESTIBLE for the countries in Europe. I wish the tournament ends well. @iloveqatar https://t.co/cvpjH6p5vI pic.twitter.com/G6b03PxSDZ

— Shabnam Nafisa Kalim (@BanjaraThoughts) November 20, 2022