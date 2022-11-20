حظي حفل افتتاح كأس العالم في قطر2022 باهتمام واسع عبر منصات التواصل العربية، وغلب على الحفل -الذي استمر لنحو 30 دقيقة- التراث الخليجي والعربي، فيما أعلن خلاله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن انطلاق البطولة رسميا.

وركزت التفاعلات على أكثر من لقطة مميزة في حفل الافتتاح، إذ اعتبره البعض الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم.

وانطلقت اليوم الأحد نهائيات كأس العالم "قطر 2022" بحفل افتتاح احتضنه ملعب البيت في مدينة الخور (شمال الدوحة)، وشهد العديد من الدلالات الرمزية عن الترحيب والكرم والضيافة في الثقافة العربية، إلى جانب العروض الموسيقية والثقافية والبصرية المعاصرة التي تستخدم لأول مرة في تاريخ البطولة، في رسالة لدعوة العالم للقاء والتوحد كقبيلة واحدة في ظل خيمة "تمثل الأرض".

فقرات الحفل قُسمت إلى 7 لوحات تصويرية دمجت بين الثقافتين القطرية والعالمية، ودارت معظمها حول ثقافة البلاد وقيمها وأهمية احترام الآخر، وضرورة تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الوطن العربي، والتي يمكن تصحيحها عن طريق الحوار الذي تدعو إليه قطر في سياساتها دائما.

مشهد بر الابن #تميم بأبيه #حمد في #افتتاح_كاس_العالم مشد وفاء رائع وموقف يخلد في سجلات البر والعرفان بجهود الوالد في صناعة #قطر الحديثة، كما أن اجتماع العالم العربي وزعماء من العالم هذا الافتتاح حدث تساقطت فيه كثير من العداوات والخلافات وتعالى الوفاق والمصالحة. #قطر_2022 — محمد الأحمري (@alahmarim) November 20, 2022

وأثنى صحفيون ومحللون على كلمة أمير دولة قطر وتفاعله مع والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لحظة التوقيع على قميص ظهر في مقطع فيديو وهو يرتديه أثناء ممارسة كرة القدم في طفولته.

كما أبدى آخرون إعجابهم بلقطة البداية والاستشهاد بآيات من القرآن الكريم، والتي تدعو إلى قبول الاختلاف والتنوع بين البشر، في إطار من السلام والمحبة.

وامتدت الإشادة إلى تقديم الممثل الأميركي مورغان فريمان برفقة الشاب القطري غانم المفتاح، إلى جانب المعلقة الصوتية المصاحبة لحفل الافتتاح، مشيرين إلى حسن اختيار الكلمات والتعبيرات.

من بوابة افتتاح كأس العالم ، قطر تجمع بين العراقة والحداثة، بين الماضي والحاضر، وتظهر في حفل الافتتاح تمسكها بتقاليدها ، واعتزازها بعاداتها، وافتخارها بتاريخها، وتبعث رسائل حب وتسامح واحترام لكل شعوب العالم .

الأحلام وجدت حتى تتحقق .. و كل الأحلام يمكن تحقيقها بإصرارنا. pic.twitter.com/hPvcSuaiyS — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 20, 2022

وعلق المفكر محمد الأحمري -عبر حسابه على تويتر- قائلا "مشهد بر الابن (الأمير) تميم بأبيه (الأمير الوالد) حمد في افتتاح كأس العالم مشهد وفاء رائع وموقف يخلد في سجلات البر والعرفان بجهود الوالد في صناعة قطر الحديثة".

المعلقة الصوتية المصاحبة لحفل الافتتاح، لفتت الانتباه وسرقت الاضواء بصوتها الجميل وادائها الرائع. اختيار ملفت للكلمات والتعبيرات، اعشق هذا الجمال عندما يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب 🇶🇦🎙👏🏻 #كاس_العالم_قطر_2022 — عبدالرحمن الديّن (@AlDayeen) November 20, 2022

وأضاف الأحمري "كما أن اجتماع العالم العربي وزعماء من العالم هذا الافتتاح حدث تساقطت فيه كثير من العداوات والخلافات وتعالى الوفاق والمصالحة".

رسائل ومعاني كبيرة وكثيرة جداً ستغير مفهوم وفكر الغرب عن العرب ! فقطر اوصلتها قبل بداية البطولة وبعد انتهاء الافتتاح والى نهاية كاس العالم بإذن الله فشكراً قطر 🇶🇦🇰🇼 ❤️#افتتاح_كاس_العالم pic.twitter.com/TGLKMLZgMS — khaled alrashidi (@khaledmm35) November 20, 2022

وقال المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه على تويتر "من بوابة افتتاح كأس العالم قطر تجمع بين العراقة والحداثة، بين الماضي والحاضر، وتظهر في حفل الافتتاح تمسكها بتقاليدها، واعتزازها بعاداتها، وافتخارها بتاريخها، وتبعث رسائل حب وتسامح واحترام لكل شعوب العالم، الأحلام وجدت حتى تتحقق، وكل الأحلام يمكن تحقيقها بإصرارنا".

سيبقى هذا الافتتاح عالقاً في الذاكرة طويلاً، وستعجز حتماً النسخ القادمة من الاقتراب منه حتى، مافعلته #قطر هو احتفال عالمي بأرض عربية، وسيبهر التنظيم كل المتابعين حول العالم، قطر وعدت وأوفت واستحقت الاستضافة بجدارة مطلقة. #قطر_رفعتوا_الراس #مونديال_قطر_2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/Ri9zwWfOaq — سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) November 20, 2022

وقال الإعلامي الكويتي عبد الرحمن الدين عبر حسابه على تويتر "المعلقة الصوتية المصاحبة لحفل الافتتاح لفتت الانتباه وسرقت الأضواء بصوتها الجميل وأدائها الرائع، اختيار لافت للكلمات والتعبيرات، أعشق هذا الجمال عندما يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب".