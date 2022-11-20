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الحفل الأجمل في التاريخ.. إشادة عربية واسعة بافتتاح مونديال قطر

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Qatar v Ecuador - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 20, 2022 Morgan Freeman and Ghanim al Muftah during the opening ceremony REUTERS/Matthew Childs
الفنان الأميركي الشهير مورغان فريمان برفقة الشاب القطري غانم المفتاح خلال حفل الافتتاح (رويترز)
20/11/2022-|آخر تحديث: 20/11/202211:34 PM (مكة المكرمة)

حظي حفل افتتاح كأس العالم في قطر2022 باهتمام واسع عبر منصات التواصل العربية، وغلب على الحفل -الذي استمر لنحو 30 دقيقة- التراث الخليجي والعربي، فيما أعلن خلاله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن انطلاق البطولة رسميا.

وركزت التفاعلات على أكثر من لقطة مميزة في حفل الافتتاح، إذ اعتبره البعض الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم.

Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (3rdR) delivers a speech next to King of Jordan Abdullah II (5thR), Qatar's former Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani (4thR), FIFA President Gianni Infantino (2ndR) and Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman al-Saud during the opening ceremony ahead of the Qatar 2022 World Cup Group A football match between Qatar and Ecuador at the Al-Bayt Stadium in Al Khor, north of Doha on November 20, 2022. (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)
حفل افتتاح المونديال شهد حضور عدد من الملوك والرؤساء العرب(الفرنسية)

وانطلقت اليوم الأحد نهائيات كأس العالم "قطر 2022" بحفل افتتاح احتضنه ملعب البيت في مدينة الخور (شمال الدوحة)، وشهد العديد من الدلالات الرمزية عن الترحيب والكرم والضيافة في الثقافة العربية، إلى جانب العروض الموسيقية والثقافية والبصرية المعاصرة التي تستخدم لأول مرة في تاريخ البطولة، في رسالة لدعوة العالم للقاء والتوحد كقبيلة واحدة في ظل خيمة "تمثل الأرض".

فقرات الحفل قُسمت إلى 7 لوحات تصويرية دمجت بين الثقافتين القطرية والعالمية، ودارت معظمها حول ثقافة البلاد وقيمها وأهمية احترام الآخر، وضرورة تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الوطن العربي، والتي يمكن تصحيحها عن طريق الحوار الذي تدعو إليه قطر في سياساتها دائما.

وأثنى صحفيون ومحللون على كلمة أمير دولة قطر وتفاعله مع والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لحظة التوقيع على قميص ظهر في مقطع فيديو وهو يرتديه أثناء ممارسة كرة القدم في طفولته.

كما أبدى آخرون إعجابهم بلقطة البداية والاستشهاد بآيات من القرآن الكريم، والتي تدعو إلى قبول الاختلاف والتنوع بين البشر، في إطار من السلام والمحبة.

وامتدت الإشادة إلى تقديم الممثل الأميركي مورغان فريمان برفقة الشاب القطري غانم المفتاح، إلى جانب المعلقة الصوتية المصاحبة لحفل الافتتاح، مشيرين إلى حسن اختيار الكلمات والتعبيرات.

وعلق المفكر محمد الأحمري -عبر حسابه على تويتر- قائلا "مشهد بر الابن (الأمير) تميم بأبيه (الأمير الوالد) حمد في افتتاح كأس العالم مشهد وفاء رائع وموقف يخلد في سجلات البر والعرفان بجهود الوالد في صناعة قطر الحديثة".

وأضاف الأحمري "كما أن اجتماع العالم العربي وزعماء من العالم هذا الافتتاح حدث تساقطت فيه كثير من العداوات والخلافات وتعالى الوفاق والمصالحة".

وقال المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه على تويتر "من بوابة افتتاح كأس العالم قطر تجمع بين العراقة والحداثة، بين الماضي والحاضر، وتظهر في حفل الافتتاح تمسكها بتقاليدها، واعتزازها بعاداتها، وافتخارها بتاريخها، وتبعث رسائل حب وتسامح واحترام لكل شعوب العالم، الأحلام وجدت حتى تتحقق، وكل الأحلام يمكن تحقيقها بإصرارنا".

وقال الإعلامي الكويتي عبد الرحمن الدين عبر حسابه على تويتر "المعلقة الصوتية المصاحبة لحفل الافتتاح لفتت الانتباه وسرقت الأضواء بصوتها الجميل وأدائها الرائع، اختيار لافت للكلمات والتعبيرات، أعشق هذا الجمال عندما يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي